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В Новосибирске назвали лучшие места для сбора опят

Сегодня, 15:53
Фото: atas.info
Опята начали собирать в Новосибирской области, которые начали вызревать по традиции к началу осени. Atas.info узнал лучшие места у любителя тихой охота Натальи Лобановой.
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2022

«Проверила все свои опятные места в районе Морского совхоза и за Академгородком – их пока нет нигде, несмотря на то, что в лесу сыро и выросло много условно съедобных грибов. В скором времени собираюсь посетить и другие места, может мне не повезло», - сказала Наталья.

По её словам, опята ежегодно растут практически во всех березово-осиновых лесах, которые есть и на территории Новосибирске – не нужно даже далеко ехать.

Она отметила, что сначала можно будет собирать северный опенок в сухостоях, а после него уже появится луковичноногий. 

Фото: atas.info
#Александр Кондратьев#Общество#2022#Новосибирск#Лес
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