В Новосибирске назвали лучшие места для сбора опят

«Проверила все свои опятные места в районе Морского совхоза и за Академгородком – их пока нет нигде, несмотря на то, что в лесу сыро и выросло много условно съедобных грибов. В скором времени собираюсь посетить и другие места, может мне не повезло», - сказала Наталья.
По её словам, опята ежегодно растут практически во всех березово-осиновых лесах, которые есть и на территории Новосибирске – не нужно даже далеко ехать.
Она отметила, что сначала можно будет собирать северный опенок в сухостоях, а после него уже появится луковичноногий.