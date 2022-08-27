В Новосибирске назвали лучшие места для сбора опят

«Проверила все свои опятные места в районе Морского совхоза и за Академгородком – их пока нет нигде, несмотря на то, что в лесу сыро и выросло много условно съедобных грибов. В скором времени собираюсь посетить и другие места, может мне не повезло», - сказала Наталья.