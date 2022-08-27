Инициатором аукциона стало Дорожно-эксплуатационное учреждение №1. Судя по документации, подрядчик должен сделать пешеходные ограждения барьерного типа. Кроме того, работа состоит из подготовки асфальтового покрытия, сбора ограждений, их установки и последующей фиксации с помощью бетона и щебня.
Протяженность ограждений достигнет 2 640 метров. Заборы появятся на трёх десятках улиц, в том числе на Никитина, Чаплыгина, Кирова, Серебренниковская, Красный проспект и других.
Стоимость работ – 4,1 млн рублей. Сроки аукциона – до 5 сентября.
Напомним, 500-метровый участок улицы Мира в Новосибирске отремонтируют за 31 млн рублей. Реконструкцию дорожного полотна завершат к концу сентября.