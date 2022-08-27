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Заборы поставят у дорог в Новосибирске - сколько это стоит

Сегодня, 13:24
Фото: atas.info

В Новосибирске установят три километра заборов возле дорог на 4,1 млн рублей

В Новосибирске объявили аукцион на установку пешеходных ограждений на 34 участках на правом берегу города. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.
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Инициатором аукциона стало Дорожно-эксплуатационное учреждение №1. Судя по документации, подрядчик должен сделать  пешеходные ограждения барьерного типа. Кроме того, работа состоит из подготовки асфальтового покрытия, сбора ограждений, их установки и последующей фиксации с помощью бетона и щебня. 

Протяженность ограждений достигнет 2 640 метров. Заборы появятся на трёх десятках улиц, в том числе на Никитина, Чаплыгина, Кирова, Серебренниковская, Красный проспект и других. 

Стоимость работ – 4,1 млн рублей. Сроки аукциона – до 5 сентября. 

Напомним, 500-метровый участок улицы Мира в Новосибирске отремонтируют за 31 млн рублей. Реконструкцию дорожного полотна завершат к концу сентября. 

#Эмилия Каплунская#Город#Общество#2022#Новосибирск
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