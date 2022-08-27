По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь с 28 на 29 августа температура воздуха опустится до -0..-2°C. Однако дневная температура сохранится в пределах +16…+18°C.
В субботу, 27 августа в первой половине дня пройдет дождь. Столбик термометра покажет +16 тепла.
В воскресенье, 28 августа, дневная температура воздуха составит +19..+21°C., а ночью +5..+7°C. Возможны осадки в виде дождя.
В понедельник, 29 августа, температура днем поднимется до +23..+25°C. Ночью столбик термометра покажет +10..+12°C.
Напомним, синоптики спрогнозировали жаркое бабье лето до +30 градусов со 2 сентября 2022 года. По данным Gismeteo, потепление начнется уже в конце августа, а на второй день сентября будет до +30 градусов в дневное время – эта погода будет держаться до 6 сентября.