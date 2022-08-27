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Заморозки и минусовая температура: какая будет погода в конце августа в Новосибирске

Сегодня, 09:24
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Заморозки до -2 градусов ожидаются в Новосибирской области в конце августа

В Новосибирскую область нагрянут холода. Так, на конец августа синоптики прогнозируют понижение температуры до – 2 градусов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь с 28 на 29 августа температура воздуха опустится до -0..-2°C. Однако дневная температура сохранится в пределах +16…+18°C. 

В субботу, 27 августа в первой половине дня пройдет дождь. Столбик термометра покажет +16 тепла. 

В воскресенье, 28 августа, дневная температура воздуха составит +19..+21°C., а ночью +5..+7°C. Возможны осадки в виде дождя.

В понедельник, 29 августа, температура днем поднимется до +23..+25°C. Ночью столбик термометра покажет +10..+12°C. 

Напомним, синоптики спрогнозировали жаркое бабье лето до +30 градусов со 2 сентября 2022 года. По данным Gismeteo, потепление начнется уже в конце августа, а на второй день сентября будет до +30 градусов в дневное время – эта погода будет держаться до 6 сентября. 

#Эмилия Каплунская#Экология#Город#Новосибирская область#2022#Погода#Погода на 3 дня#Новосибирск
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