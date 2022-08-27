Напомним, ранее кровавая битва грифов попала на видео орнитолога из Новосибирска. Сначала крупный гриф разгуливал вокруг куска мяса. В один момент к нему летит сородич и пытается драться за падаль. Однако первый гриф дает ему отпор и отпугивает конкурента прочь.