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Жуть: мистическое видео с совой в грозу шокировало новосибирцев

Сегодня, 10:46

Мистическое видео с совой в грозу показали волонтеры из Новосибирска

Волонтеры Центра реабилитации диких животных в Новосибирске опубликовали интересное видео с совой, которое напугало горожан.
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2022

Как рассказали сами волонтеры, они подобрали сову на улицу. У птицы было повреждено крыло, и теперь они ее выхаживают. 

На днях в городе была сильнейшая гроза. На видео удалось запечатлеть сову в необычно-пугающем образе. Вспышки молний буквально подсвечивали жёлтые глаза птицы, которая сидела на подоконники и любовалась на стихию. 

Под опубликованным видео новосибирцы рассказали, что данное видео их не на шутку напугало. Однако большинство написали, что сова «просто лапочка». 

Напомним, ранее кровавая битва грифов попала на видео орнитолога из Новосибирска. Сначала крупный гриф разгуливал вокруг куска мяса. В один момент к нему летит сородич и пытается драться за падаль. Однако первый гриф дает ему отпор и отпугивает конкурента прочь. 

Фото: Центр реабилитации диких животных (ЦРДЖ)
#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Экология#2022#Новосибирская область#Новосибирск#Видео
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