Чаты поддержки появились у мамы из Новосибирска, которую муж выставляет сумасшедшей

Ольга предполагает, что её экс-супруг Андрей мог всех подкупить в этом деле. У неё никогда не было тех проблем со здоровьем, о которых говорили на суде. Также у мужа имеются связи по роду деятельности – он работает в Администрации Обского БВП, а его отец известный деятель культуры в Красноярском крае. С ними смогли связаться волонтеры. И вот, что он ответил: