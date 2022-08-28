Чаты поддержки появились у мамы из Новосибирска, которую муж выставляет сумасшедшей

Группа, посвященная сибирячке Ольги, появилась буквально на следующий день после публикации Atas.info. Мы писали о том, что женщина начала войну с мужем Андреем, который отобрал у неё двух общих детей – грудного сына и 4-летнюю дочь. Супруг пошел на крайние меры: выставил её на суде сумасшедшей.
«После вашей публикации у меня появились юристы, волонтеры и другие неравнодушные люди, которые меня поддерживают и консультируют. Я буду обжаловать решение суда и результаты экспертизы. Я написала в органы опеки Мошковского района заявление, но они сказали, что "ответ в течение 30 дней", а дети отлучены от меня уже сейчас, в том числе младший от грудного. Я не лишена и никак не ограничена в родительских правах. И хочу видеть детей хотя бы раз в день, готова подъезжать в любое назначенное место и время для этого. С 16.08 я видела детей лично 1 раз, и буквально пару-тройку раз по видеосвязи. Милла, старшая сестра Поли и Братислава, тоже очень скучает по ним, недавно даже плакала из-за этого, но её права опека тоже не хочет защищать», - рассказала мама Ольга.
Совместно с нашим журналистом сибирячка неделю назад написала письмо к детскому омбудсмену Надежде Болтенко. Там обещали разобраться в ситуации, но пока других новостей от них не было.
Ольга предполагает, что её экс-супруг Андрей мог всех подкупить в этом деле. У неё никогда не было тех проблем со здоровьем, о которых говорили на суде. Также у мужа имеются связи по роду деятельности – он работает в Администрации Обского БВП, а его отец известный деятель культуры в Красноярском крае. С ними смогли связаться волонтеры. И вот, что он ответил:
«Меня не удивил ответ отца Андрея. Я знаю, что он будет его поддерживать, но у самого то "рыльце в пушку". Он и сам жестоко обращался со своей женой и тоже называл её истеричкой... Яблоко от яблони, как говорится», - сказала Ольга.
Многодетную маму поддерживает известная в Новосибирске блогер Оксана Усова, у которой 10 детей и развод за плечами. Также на своей странице во «ВКонтакте» опубликовала пост об Ольги именитая писательница Дарья Косинцева. Сейчас женщине помогает юрист кризисного центра «Вместе». Однако защитника на суде у неё по-прежнему нет, как и средств на все бюрократические манипуляции.