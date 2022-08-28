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Новосибирская полиция подключилась к поискам заблудившегося рыбака

Сегодня, 13:29
Фото: Лиза Алерт/ВК
Полицейские выдвинулись на поиск пропавшего пенсионера в лесу под Новосибирском. Сейчас они собирают информацию о возможном местонахождении 70-летнего мужчины.

По данным ГУ МВД региона, 23 августа к ним обратилась супруга рыбака. Она рассказала, что муж уехал из города Болотное в лес с собакой на УАЗике серого цвета. Домой он не вернулся и перестал отвечать на звонки. 

Сейчас на поиски рыбака отправили сотрудников уголовного розыска и участкового. Они опрашивают местных жителей, обходят местность.

Мужчина может находится в лесу между Мошковским и Болотнинским районами Новосибирской области. Знающих что-то о его местонахождении просят позвонить по 8 (383) 232- 14- 14 и +7 (923)175-33-33.

Напомним, ранее в "Лиза Алерт" сообщалось, что новосибирского пенсионера будут искать с помощью квадрокоптера и самолета

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#Алина Шефер#Поиск#Общество#Новосибирская область#2022#Новосибирск
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