Новосибирская полиция подключилась к поискам заблудившегося рыбака

По данным ГУ МВД региона, 23 августа к ним обратилась супруга рыбака. Она рассказала, что муж уехал из города Болотное в лес с собакой на УАЗике серого цвета. Домой он не вернулся и перестал отвечать на звонки.
Сейчас на поиски рыбака отправили сотрудников уголовного розыска и участкового. Они опрашивают местных жителей, обходят местность.
Мужчина может находится в лесу между Мошковским и Болотнинским районами Новосибирской области. Знающих что-то о его местонахождении просят позвонить по 8 (383) 232- 14- 14 и +7 (923)175-33-33.
Напомним, ранее в "Лиза Алерт" сообщалось, что новосибирского пенсионера будут искать с помощью квадрокоптера и самолета.