Новосибирцев накормили блинами с медвежатиной на гастрофестивале

Экзотическое пиршество устроил для сибиряков президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири, ресторатор Владимир Бурковский. С его слов, на гастрофестивале гости попробовали медвежатину, оленину, лосятину и мясо дичи.
Многих интересовал вопрос, откуда в Новосибирске мясо медведя. Бурковский рассказал, что его доставляют из Томской области, пишет «BFM-Новосибирск».
Гастрономический фестиваль в первый день посетили свыше 100 000 человек. Сегодня, 28 августа, новосибирцев ждут на второй день праздника живота.