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Новосибирцев накормили блинами с медвежатиной на гастрофестивале

Сегодня, 11:23
Фото: BFM-Новосибирск
Гастрономический фестиваль состоялся на Михайловской набережной в Новосибирске 27 августа. Гостей угощали мороженым из белых грибов, а также блинами с медвежатиной.

Экзотическое пиршество устроил для сибиряков президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири, ресторатор Владимир Бурковский. С его слов, на гастрофестивале гости попробовали медвежатину, оленину, лосятину и мясо дичи. 

Многих интересовал вопрос, откуда в Новосибирске мясо медведя. Бурковский рассказал, что его доставляют из Томской области, пишет «BFM-Новосибирск».

Гастрономический фестиваль в первый день посетили свыше 100 000 человек. Сегодня, 28 августа, новосибирцев ждут на второй день праздника живота.

 

 

#Алина Шефер#Общество#Новосибирская область#2022#Праздник
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