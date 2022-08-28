Геннадий Хохлов бесследно пропал в лесу между Болотным и Мошково 23 августа. Он поехал на рыбалку вместе со своей овчаркой и перестал выходить на связь.
«Один раз мужчина появлялся в сети, удалось дозвониться. Однако он не смог пояснить, где находится так, как был сам дезориентирован», - рассказала Atas.info руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Она добавила, что в последний раз в поисках пенсионера участвовали около 90 человек. В тот день было очень холодно и они пытались сделать всё возможное, чтобы найти мужчину в краткие сроки.
«Нужно действовать оперативно, иначе человек может погибнуть. Сегодня ожидаем силы и средства со стороны МЧС. Готовится к взлету частный легкомоторный самолет из аэродрома «Мочище». Нам сейчас нужен квадрокоптер с тепловизором, но решить вопрос с ним очень быстро не получается. Должен быть человек, который привезет его нам в заряженном виде на место поисков. Также его лучше использовать в темноте, а сегодня солнечная погода. Но это большой плюс для пропавшего, ведь минувшей ночью было очень холодно», - отметили волонтеры.
Специалист заключила, что сегодня мужчина на связь не выходил. Это говорит о том, что время поисков идет на минуты.