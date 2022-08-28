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Под Новосибирском заблудившегося в лесу рыбака начнут искать с квадрокоптера

Сегодня, 11:53
Фото: Лиза Алерт/ВК
Волонтеры уже пять дней ищут в лесу Новосибирской области 70-летнего мужчину. Сейчас им требуется квадрокоптер с тепловизором для поисков с высоты.

Геннадий Хохлов бесследно пропал в лесу между Болотным и Мошково 23 августа. Он поехал на рыбалку вместе со своей овчаркой и перестал выходить на связь. 

«Один раз мужчина появлялся в сети, удалось дозвониться. Однако он не смог пояснить, где находится так, как был сам дезориентирован», - рассказала Atas.info руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Она добавила, что в последний раз в поисках пенсионера участвовали около 90 человек. В тот день было очень холодно и они пытались сделать всё возможное, чтобы найти мужчину в краткие сроки. 

«Нужно действовать оперативно, иначе человек может погибнуть. Сегодня ожидаем силы и средства со стороны МЧС. Готовится к взлету частный легкомоторный самолет из аэродрома «Мочище».  Нам сейчас нужен квадрокоптер с тепловизором, но решить вопрос с ним очень быстро не получается. Должен быть человек, который привезет его нам в заряженном виде на место поисков. Также его лучше использовать в темноте, а сегодня солнечная погода. Но это большой плюс для пропавшего, ведь минувшей ночью было очень холодно», - отметили волонтеры.

Специалист заключила, что сегодня мужчина на связь не выходил. Это говорит о том, что время поисков идет на минуты.

#Алина Шефер#Новосибирская область#2022#Пропал#Новосибирск#Общество
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