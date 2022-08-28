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Пропавшего пять дней назад 70-летнего пенсионера нашли в Новосибирской области

Вчера, 19:54
Фото: 1MI
Спасатели обнаружили мужчину, который бесследно пропал в лесу между Болотным и Мошково 23 августа. Он поехал на рыбалку вместе со своей овчаркой и перестал выходить на связь

В Болотнинском районе Новосибирской области полицейские вместе с волонтерами  обнаружили 70-летнего новосибирца, который отправился на рыбалку пять дней назад и перестал выходить на связь. Сегодня, в воскресенье, 28 августа, один из местных жителей сообщил в полицию, что ранее встречал похожего по ориентировке человека и подобный автомобиль в лесу.

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Координаты района поисков передали волонтерами и через некоторое время они обнаружили уставшего и голодного человека. Как выяснилось, машина рыбака застряла в болоте. Мужчина попытался самостоятельно выбраться из леса, но заблудился. Сейчас его передали медикам.

Его собака эти пять дней провела, запертая в машине, однако у питомца там был корм. С псом работают кинологи, подчеркнули в пресс-службе регионального ГУВД.

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