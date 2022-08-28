Пропавшего пять дней назад 70-летнего пенсионера нашли в Новосибирской области

В Болотнинском районе Новосибирской области полицейские вместе с волонтерами обнаружили 70-летнего новосибирца, который отправился на рыбалку пять дней назад и перестал выходить на связь. Сегодня, в воскресенье, 28 августа, один из местных жителей сообщил в полицию, что ранее встречал похожего по ориентировке человека и подобный автомобиль в лесу.