Пропавшего пять дней назад 70-летнего пенсионера нашли в Новосибирской области

В Болотнинском районе Новосибирской области полицейские вместе с волонтерами обнаружили 70-летнего новосибирца, который отправился на рыбалку пять дней назад и перестал выходить на связь. Сегодня, в воскресенье, 28 августа, один из местных жителей сообщил в полицию, что ранее встречал похожего по ориентировке человека и подобный автомобиль в лесу.
Координаты района поисков передали волонтерами и через некоторое время они обнаружили уставшего и голодного человека. Как выяснилось, машина рыбака застряла в болоте. Мужчина попытался самостоятельно выбраться из леса, но заблудился. Сейчас его передали медикам.
Его собака эти пять дней провела, запертая в машине, однако у питомца там был корм. С псом работают кинологи, подчеркнули в пресс-службе регионального ГУВД.