Судьба дороги Искитим – Усть-Чем: у властей района нет информации о ее закрытии

Местные подозревают, что группа компаний «Сибантрацит» планирует слияние двух угольных разрезов – это грозит выводом из эксплуатации прямой дороги, связывающей Искитим и село Усть-Чем. Сейчас они преодолевают 35 км до города по дороге между угольными разрезами «Колыванский» и «Восточный», а если слухи обретут реальность, то в объезд придется наматывать все 60 км.