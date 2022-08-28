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Судьба дороги Искитим – Усть-Чем: у властей района нет информации о ее закрытии

Сегодня, 10:58
Фото: atas.info

У властей Искитимского района нет информации о закрытии дороги Искитим–Усть-Чем

Жители Усть-Чема и Харино боятся лишиться удобной дороги до Искитима. В селах поговаривают, что дорогу хотят закрыть ради слияния двух угольных разрезов «Сибантрацита». Администрация Искитимского района «не располагает» официальной информацией о планах выведения из эксплуатации дороги между разрезам

Жители двух сел Искитимского района Новосибирской области опасаются столкнуться проблемой. Селяне обсуждают между собой, что важная для них дорога может скоро исчезнуть с карт и тогда путь до Искитима станет долгим и дорогим. 

Местные подозревают, что группа компаний «Сибантрацит» планирует слияние двух угольных разрезов – это грозит выводом из эксплуатации прямой дороги, связывающей Искитим и село Усть-Чем. Сейчас они преодолевают 35 км до города по дороге между угольными разрезами «Колыванский» и «Восточный», а если слухи обретут реальность, то в объезд придется наматывать все 60 км.

«Нам придется вертолетную площадку заводить»

«Сейчас 35 км едем до Искитима. А придется ехать в объезд через Легостаево. А для нас это намного дальше и дороже. Почти в 2 раза. Вот дорога до Легостаево, плюс расстояние от Легостаево до Искитима, всего 16+60=76 км. Если всё будет так, как говорят, то останется дорога только через Легостаево и Линёво», - рассказала Атас.инфо жительница села Усть-Чема, пожелавшая остаться неназванной.

 

на карте отмечена технологическая дорога, через которую селяне ездят в Искитим сейчас - схема объезда после закрытияна карте отмечена технологическая дорога, через которую селяне ездят в Искитим сейчас - схема объезда после закрытия
схема проезда из Усть-Чема в Легостаевосхема проезда из Усть-Чема в Легостаево
на карте отмечена технологическая дорога, через которую селяне ездят в Искитим сейчас - схема объезда после закрытия
Фото: Atas.info
«Я слышал о планах соединить разрезы. Они говорят, что не ездят их машины с нами по этой дороге (Прим.ред. имеет ввиду технологическую дорогу). Якобы дороги у нас разные, но это не так. Наша часть проезда от деревни до Искитима по ней занимает 7 км. И мы с ними там встречаемся. Едут грузовики нагруженные камнями, и в любой момент камни могут упасть и убить человека. А сейчас они отводят речку Крутиху выше, вероятно, для слияния разрезов. Им двигаться некуда, а дорога у них заложена на Елбаши. Как мы будем ездить неизвестно», - озадачен житель деревни Харино Василий Заботин.

Также местные жители опасаются, что возможное слияние двух разрезов приведет к серьезными административным преобразованиям. В частности, перевода их сел в другие сельсоветы.

«Нам тогда придется вертолетную площадку у себя заводить», - иронизирует Василий Федорович. «Нам и в Линево придется по технологической дороге ездить, а эту дорогу нам перережут. Теперь в замкнутом кругу… у них в заложниках».

«Официальной информацией не располагает»

Ответ администрации Искитимского района на запрос Атас.инфо, оставляет вопросы. «Администрация Искитимского района Новосибирской области в настоящий момент официальной информацией о планах выведения из эксплуатации автомобильной дороги, связывающей Искитим и село Усть-Чем, пролегающий между угольными разрезами «Колыванский» и «Восточный» не располагает. Также нет информации о слиянии этих разрезов».

Формулировка «не располагает информацией» довольно уклончива – это не то же самое, что четкое «нет». Замглавы Искитимского района по вопросам строительства, архитектуры и дорожного строительства Светлана Зубарева поясняет, что планы развития данной территории утверждены приказом министерства строительства Новосибирской области. То есть, решения принимаются на уровне правительства региона. 

Отметим, Атас.инфо 11 августа 2022 года отправлял запрос с вопросами по этой ситуации в АО «Сибантрацит», но ответ так и не пришел. Чтобы добиться ясности редакция обратится с запросом о судьбе дороги Искитим – Усть-Чем в правительство Новосибирской области. Мы продолжим следить за развитием событий.

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#Общество#Новосибирская область#2022#Новосибирск#Сибантрацит
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