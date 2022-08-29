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Posted 29 августа 2022, 05:42

Published 29 августа 2022, 05:42

Modified 29 августа 2022, 07:21

Updated 29 августа 2022, 07:21

Мотоциклисты обожают шум моторов. Жители - нет

Агрессивные мотоциклисты не дают покоя новосибирцам

29 августа 2022, 05:42
Фото: 1MI
Мотоциклисты обожают шум моторов. Жители - нет

Жители Краснообска возмутились шумными мотоциклистами под Новосибирском

В Новосибирской области в Краснообске мотоциклисты шумят под окнами жилых домов, что крайне возмущает жителей. Одно из гневных сообщений было опубликовано в группе «АСТ-54».

По сообщению автора, юные мотоциклисты творят полный беспредел в их дворе: катаются по газонам и детским площадкам, а также агрессивно себя ведут. 

Недавно с молодыми людьми решил разобраться мужчина, на что получил в лицо струю из перцового баллончика. Пострадавшего увезли в больницу, а на хулиганов написали заявление в полицию. Данную ситуацию в ГИБДД не комментируют. 

Напомним, в Кировском районе Новосибирска неравнодушные горожане заметили ребенка, который самостоятельно сидел за рулем движущегося катка-асфальтоукладчика, и пожаловались на происходящее в соцсетях.

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#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Автомобиль#Мотоцикл
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