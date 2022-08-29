Губернатор Андрей Травников: Технопром-2022 прошел на высоком организационном уровне

«На прошлой неделе прошло масштабное мероприятие – IX форум технологического развития «Технопром-2022». В этом году он действительно был очень масштабным – и по продолжительности, количеству участников, мероприятий, которые проходили на площадке форума. График был настолько плотный, и количество участников настолько большим, что было сложно выкроить окошко для отдельных мероприятий, которые нужно было включить в план форума. В этом году было задействовано несколько площадок. В целом «Технопром» прошел на высоком организационном уровне, с высокой заинтересованностью, как у очных участников, так и у тех, кто участвовал в мероприятиях, просматривал мероприятия в онлайн режиме. Благодарю всех, кто занимался организацией «Технопрома», кто сопровождал наших гостей», – подчеркнул глава региона.