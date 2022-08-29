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Posted 29 августа 2022, 01:33

Published 29 августа 2022, 01:33

Modified 29 августа 2022, 01:33

Updated 29 августа 2022, 01:33

Измученная собака двое суток умирала в капкане живодёра под Новосибирском

29 августа 2022, 01:33

В Новосибирске бездомная собака двое суток мучилась в капкане

В субботу, 28 августа в Новосибирске неравнодушные горожане нашли измученную бездомную собаку, которая угодила в капкан. Информацией поделились в группе «animal_nsk - Новосибирск».

Как рассказали волонтеры, животное двое суток визжало и скулило, тем самым просив помощи. Собаку пытались спасти, но люди не могли ее найти и понять, в какую опасность попало четвероногое. 

Спустя несколько дней, одна из неравнодушных женщин все же спустилась в овраг к ручью. Собака лежала среди мусора на цепи. Своей лапой она попала в капкан. 

«Женщина попыталась приблизиться, но собака начала удалятся и от боли жутко визжать», - поделились волонтеры. 

К счастью, животное удалось вытащить из капкана. Собаку отвезли в ветклинику. Дальнейшая судьба питомца неизвестна. 

Напомним, ранее в Первомайском районе Новосибирска произошло происшествие – женщина погибла при падении из окна. По предварительной версии, сибирячка упала вместе с котом, который также погиб.

#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Новосибирск#2022#Новосибирская область
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