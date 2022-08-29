Измученная собака двое суток умирала в капкане живодёра под Новосибирском

Posted 29 августа 2022, 01:33
Published 29 августа 2022, 01:33
Modified 29 августа 2022, 01:33
Updated 29 августа 2022, 01:33
Как рассказали волонтеры, животное двое суток визжало и скулило, тем самым просив помощи. Собаку пытались спасти, но люди не могли ее найти и понять, в какую опасность попало четвероногое.
Спустя несколько дней, одна из неравнодушных женщин все же спустилась в овраг к ручью. Собака лежала среди мусора на цепи. Своей лапой она попала в капкан.
«Женщина попыталась приблизиться, но собака начала удалятся и от боли жутко визжать», - поделились волонтеры.
К счастью, животное удалось вытащить из капкана. Собаку отвезли в ветклинику. Дальнейшая судьба питомца неизвестна.
Напомним, ранее в Первомайском районе Новосибирска произошло происшествие – женщина погибла при падении из окна. По предварительной версии, сибирячка упала вместе с котом, который также погиб.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]