Введение дистанционного обучения в новом учебном году в Министерстве образования Новосибирской области пока не обсуждают, заявил глава ведомства Сергей Федорчук. По словам министра, будет сохранена термометрия на входе в учебные заведения и частота влажных уборок учебных помещений между сменами. В остальном школы будут работать по "докоронавирусным правилам".