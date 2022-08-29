Введение дистанционного обучения в новом учебном году в Министерстве образования Новосибирской области пока не обсуждают, заявил глава ведомства Сергей Федорчук. По словам министра, будет сохранена термометрия на входе в учебные заведения и частота влажных уборок учебных помещений между сменами. В остальном школы будут работать по "докоронавирусным правилам".
Между тем, подчеркнул Федорчук, резкое увеличение случаев заболеваемости учеников и педагогов может заставить задуматься о введении дополнительных ограничений. В ближайшее время, 30 и 31 августа, все учителя и сотрудники школ пройдут обязательное тестирование на наличие коронавирусной инфекции, чтобы исключить подобный путь попадания заболевания в образовательные учреждения.
Рабочие тетради для учеников в 2022 году обязаны закупать за бюджетные деньги, которые для этого получают все школы, напоминают в региональном Минобре. Родители покупать их за свой счет не должны.