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Как отличить «Кентавр» от ОРВИ: типичные симптомы коронавируса в 2022 году

Сегодня, 13:46
Фото: 1MI
Новосибирск готовится к началу шестой волны коронавируса. Кентавр прогрессирует, а суточная заболеваемость продолжает расти. Так как же все-таки отличить симптомы ОРВИ от «Кентавра», - расскажем в материале Atas.info.

Врачи заявляют, что отличить ОРВИ от подштаммов коронавируса можно лишь путем ПЦР-тестов. В первом случае он будет отрицательным, а во втором – положительным. А вот схожесть у этих вирусов, наоборот, большая. Основные симптомы: 

Главными и основными признаками Кентавра являются боль в горле, заложенность носа, кашель, насморк и чихание. Сейчас у заболевших редко пропадает обоняние или меняется вкус, но возникает боль в мышцах, утомляемость, головокружение. Обостряются и тревожные расстройства.

У 50% заболевших коронавирусом появляется диарея и рвота. При этом «Кентавр» не поражает легкие, как делали это предыдущие подштаммы. Болезнь протекает 5-7 дней, как и у ОРВИ. 

Добавим, что заболеваемость COVID-19 растет в Новосибирской области шестую неделю. В связи с этим глава Роспотребнадзора Александр Щербатов предложил ввести масочный режим в общественном транспорте. В связи с этим, в региона предлагают организовать меры профилактики. Речь о масочном режиме в местах скопления людей, транспорте. Также на предприятиях советует проводить утренний фильтр сотрудников для выявления заболевших.

 

 

 

 

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#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирская область#2022#Коронавирус#Новосибирск#Россия
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