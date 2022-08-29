Добавим, что заболеваемость COVID-19 растет в Новосибирской области шестую неделю. В связи с этим глава Роспотребнадзора Александр Щербатов предложил ввести масочный режим в общественном транспорте. В связи с этим, в региона предлагают организовать меры профилактики. Речь о масочном режиме в местах скопления людей, транспорте. Также на предприятиях советует проводить утренний фильтр сотрудников для выявления заболевших.