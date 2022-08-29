Врачи заявляют, что отличить ОРВИ от подштаммов коронавируса можно лишь путем ПЦР-тестов. В первом случае он будет отрицательным, а во втором – положительным. А вот схожесть у этих вирусов, наоборот, большая. Основные симптомы:
Главными и основными признаками Кентавра являются боль в горле, заложенность носа, кашель, насморк и чихание. Сейчас у заболевших редко пропадает обоняние или меняется вкус, но возникает боль в мышцах, утомляемость, головокружение. Обостряются и тревожные расстройства.
У 50% заболевших коронавирусом появляется диарея и рвота. При этом «Кентавр» не поражает легкие, как делали это предыдущие подштаммы. Болезнь протекает 5-7 дней, как и у ОРВИ.
Добавим, что заболеваемость COVID-19 растет в Новосибирской области шестую неделю. В связи с этим глава Роспотребнадзора Александр Щербатов предложил ввести масочный режим в общественном транспорте. В связи с этим, в региона предлагают организовать меры профилактики. Речь о масочном режиме в местах скопления людей, транспорте. Также на предприятиях советует проводить утренний фильтр сотрудников для выявления заболевших.