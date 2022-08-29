По сообщению свидетелей, все произошло рядом с поселком Ордынское на 77-м километре трассы К17Р. В сети появилось видео аварии – на кадрах видно, что один автомобиль выезжает со второстепенной дороги, а в него врезалась другая машина, движущаяся по главной дороге.
Очевидцы уточнили, что в серьезном ДТП пострадал один человек. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. В автомобиле виновника аварии находились молодые люди, у которых была свадьба. Именно из этой машины и вылетел человек – через окно.
«На заднем сидении жених с невестой сидели. Мы проезжали, когда парень, жених, лежал на боку. А невеста в свадебном платье, стояла в крови рядом», - поделился очевидец.
Напомним, ранее измученная собака двое суток умирала в капкане живодёра под Новосибирском. К счастью, животное удалось вытащить из капкана. Собаку отвезли в ветклинику. Дальнейшая судьба питомца неизвестна.