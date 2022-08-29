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Невеста вся в крови: под Новосибирском жених вылетел в окно машины после жёсткого ДТП

Сегодня, 08:52
Фото: АСТ-54

Под Новосибирском жених вылетел в окно машины после жестокого ДТП

В Новосибирской области в прошедшую пятницу, 26 августа произошло ДТП, в котором пострадал жених. Об этом заявили очевидцы в соцсетях.
Сюжет
ДТП

По сообщению свидетелей, все произошло рядом с поселком Ордынское на 77-м километре трассы К17Р. В сети появилось видео аварии – на кадрах видно, что один автомобиль выезжает со второстепенной дороги, а в него врезалась другая машина, движущаяся по главной дороге. 

Очевидцы уточнили, что в серьезном ДТП пострадал один человек. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. В автомобиле виновника аварии находились молодые люди, у которых была свадьба. Именно из этой машины и вылетел человек – через окно. 

«На заднем сидении жених с невестой сидели. Мы проезжали, когда парень, жених, лежал на боку. А невеста в свадебном платье, стояла в крови рядом», - поделился очевидец. 

Напомним, ранее измученная собака двое суток умирала в капкане живодёра под Новосибирском. К счастью, животное удалось вытащить из капкана. Собаку отвезли в ветклинику. Дальнейшая судьба питомца неизвестна. 

#Эмилия Каплунская#ДТП#Происшествия#Город#Транспорт#Новосибирская область#2022#Полиция#Автомобиль#Новосибирск
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