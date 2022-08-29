Новосибирский отряд спецназа «Ермак» расчищает от мин «Лепесток» отбитые позиции ВСУ

Ранее украинские войска рассыпали мины ПФМ-1 «Лепесток» в городах, где проживают мирные жители. Этот боеприпас был запрещен Женевской конвенцией ООН почти 30 лет назад, а сейчас бойцы «Ермака» его успешно деактивируют.