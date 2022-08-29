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Новосибирский отряд спецназа «Ермак» расчищает от мин «Лепесток» отбитые позиции ВСУ

Сегодня, 14:52
Фото: скриншот из видео "Ермака"
Отряд спецназа «Ермак» из Новосибирска деактивируют «Лепестки» на захваченных позициях ВСУ. Видео о быте бойцов выложили ветераны отряда.

Ранее украинские войска рассыпали мины ПФМ-1 «Лепесток» в городах, где проживают мирные жители. Этот боеприпас был запрещен Женевской конвенцией ООН почти 30 лет назад, а сейчас бойцы «Ермака» его успешно деактивируют.

«Она наносит значительный ущерб человеку. Разрывает стопу, вызывает очень большие страдания. Эти мины мы сейчас уничтожим», - сказал на видео один из бойцов отряда специального назначения.

По их данным, во время этой боевой задачи никто не пострадал. Где именно происходят работы по ликвидации мин неизвестно – это военная тайна.

#Алина Шефер#Спецоперация#Новосибирская область#2022#Новосибирск#Видео
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