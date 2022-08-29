Новосибирский Роспотребнадзор предложил ввести масочный режим в транспорте

«За неделю в Новосибирской области коронавирусом заболели 3 500 человек. Это на 61% больше случаев предшествующей недели. Коэффициент распространения составляет 1,33», - сказал Щербатов на оперативном заседании в правительстве 29 августа 2022 года.
Он добавил, что наибольшее количество случаев ковида приходится на районы региона. А вот заболеваемость ОРВИ на одинаковом уровне отмечена в Новосибирске и области.
«Мы наблюдаем превышение эпидпорога по ОРВИ среди взрослых и детей 7-14 лет. Болезнь протекает в легкой форме», - добавил специалист.
Но несмотря на это, Щербатов рекомендовал организовать меры профилактики. Речь о масочном режиме в местах скопления людей, транспорте. Также на предприятиях советует проводить утренний фильтр сотрудников для выявления заболевших.