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Новосибирский Роспотребнадзор предложил ввести масочный режим в транспорте

Сегодня, 11:16
Фото: 1MI

Заболеваемость COVID-19 выросла на 61% за неделю в Новосибирской области

Заболеваемость COVID-19 растет в Новосибирской области шестую неделю. В связи с этим глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов предложил ввести масочный режим в общественном транспорте.
«За неделю в Новосибирской области коронавирусом заболели 3 500 человек. Это на 61% больше случаев предшествующей недели. Коэффициент распространения составляет 1,33», - сказал Щербатов на оперативном заседании в правительстве 29 августа 2022 года.

Он добавил, что наибольшее количество случаев ковида приходится на районы региона. А вот заболеваемость ОРВИ на одинаковом уровне отмечена в Новосибирске и области. 

«Мы наблюдаем превышение эпидпорога по ОРВИ среди взрослых и детей 7-14 лет. Болезнь протекает в легкой форме», - добавил специалист.

Но несмотря на это, Щербатов рекомендовал организовать меры профилактики. Речь о масочном режиме в местах скопления людей, транспорте. Также на предприятиях советует проводить утренний фильтр сотрудников для выявления заболевших.

 

 

#Алина Шефер#Новосибирская область#2022#Общество#Новосибирск#Коронавирус
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