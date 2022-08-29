Особняк с лебединым прудом продают за 95 млн рублей в Новосибирске

Участок у дома огромный – около 5 квадратных километра, а также на нем имеется пруд с лебедями и утками, зимний сад и постройка для зимовки птиц. Также имеется каменная горка и природный ручей, благодаря которому ощущается воссоединение с дикой природой.
При этом возле главного дома построена роскошная двухэтажная баня с верандой и балконом. Любителям природы придется по души и отопляемая теплица из стеклопакетов, а также отдельная дверь в доме для выхода в лес.
Вокруг большого участка высажены сад и кедры, а на въезде всю эту природу охраняют специальные люди.