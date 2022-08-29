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Особняк с лебединым прудом продают за 95 млн рублей в Новосибирске

Сегодня, 20:27
Фото: N1.ru
В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу 4-этажный элитный дом площадью 823 квадратных метра за 95 млн рублей. Информация взята из объявления на N1.ru.

Участок у дома огромный – около 5 квадратных километра, а также на нем имеется пруд с лебедями и утками, зимний сад и постройка для зимовки птиц. Также имеется каменная горка и природный ручей, благодаря которому ощущается воссоединение с дикой природой.

При этом возле главного дома построена роскошная двухэтажная баня с верандой и балконом. Любителям природы придется по души и отопляемая теплица из стеклопакетов, а также отдельная дверь в доме для выхода в лес. 

Вокруг большого участка высажены сад и кедры, а на въезде всю эту природу охраняют специальные люди.

#Александр Кондратьев#Общество#Недвижимость#Новосибирск
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