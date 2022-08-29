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Posted 29 августа 2022, 11:08

Published 29 августа 2022, 11:08

Modified 29 августа 2022, 11:15

Updated 29 августа 2022, 11:15

Ребенку наложили картон вместе гипса в больнице под Новосибирском

29 августа 2022, 11:08
В центральной больнице города Оби под Новосибирском 9-летней девочке наложили картон с бинтом вместе гипса. Информацию опубликовали в группе «Город Обь онлайн» в ВК.

В посте мать ребенка написала, что в медицинском учреждении не было травматолога, поэтому им дали направление в травмпункт – им пришлось искать его самим, а девочка прыгала к врачу со сломанной ногой, потому что коляску даже не предложили. 

Ребенку сделали рентген и определили, что у него перелом, только после этого прикатили коляску. 

«Заявили, что в больнице наложить гипс не могут. Спросили, на машине ли мы, и отправили в Областную больницу, наложив лангет из картонной коробки», - рассказала пострадавшая НГС.

Главный врач городской больницы Оби сообщил, что женщина сама отказалась ехать на скорой помощи в Областную больницу. При этом сибирячка заявляет, что поехать на скорой помощи им не предлагали.

В пресс-службе Минздрава отметили, что травматолог ГБУЗ НСО «Обская городская клиническая больница» ведет прием в поликлинике №2, а детей с переломом перевозят в Областную больницу. В результате главный врач больницы Оби извинился перед женщиной, что их не доставили на спецтранспорте.

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#Александр Кондратьев#Общество#Происшествия#Медицина#Новосибирск#Дети#Здоровье#Здравоохранение#Больница
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