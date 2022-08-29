Ребенку наложили картон вместе гипса в больнице под Новосибирском

В посте мать ребенка написала, что в медицинском учреждении не было травматолога, поэтому им дали направление в травмпункт – им пришлось искать его самим, а девочка прыгала к врачу со сломанной ногой, потому что коляску даже не предложили.
Ребенку сделали рентген и определили, что у него перелом, только после этого прикатили коляску.
«Заявили, что в больнице наложить гипс не могут. Спросили, на машине ли мы, и отправили в Областную больницу, наложив лангет из картонной коробки», - рассказала пострадавшая НГС.
Главный врач городской больницы Оби сообщил, что женщина сама отказалась ехать на скорой помощи в Областную больницу. При этом сибирячка заявляет, что поехать на скорой помощи им не предлагали.
В пресс-службе Минздрава отметили, что травматолог ГБУЗ НСО «Обская городская клиническая больница» ведет прием в поликлинике №2, а детей с переломом перевозят в Областную больницу. В результате главный врач больницы Оби извинился перед женщиной, что их не доставили на спецтранспорте.