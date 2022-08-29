Субъекты РФ выступили против перемен на рынке наружной рекламы

Следует отметить, что за полтора месяца с даты внесения документа на рассмотрение депутатов Госдумы категорически против него выступили и нижняя палата парламента, и большинство предпринимателей, и власти регионов. Инициативу не поддерживают, вероятно, и в ФАС, однако официально антимонопольный орган свою позицию еще не озвучивал. Возникает вполне резонный вопрос: целесообразно ли принимать поправки к закону «О рекламе», если все заинтересованные стороны единогласно высказывают серьезные опасения?