Субъекты РФ выступили против перемен на рынке наружной рекламы

Кроме того, законопроект сократит поступления в бюджеты, а обликам городов грозит искажение вследствие бесконтрольной установки рекламных конструкций, пишет lenta.ru.
По состоянию на 8 августа свои позиции по вопросу о принятии законопроекта о введении единого оператора озвучили власти 68 российских субъектов. Из них 11 одобряют идею, но со значительными замечаниями.
Московское правительство направило свой отзыв одним из первых. Власти российской столицы отметили существенные замечания. Если единый оператор станет хозяйствующим субъектом, владеющим всеми рекламными конструкциями, и будет выступать наряду с этим контролирующим органом, рынку цифровой рекламы грозит монополизация.
Столичные власти также выразили сомнение в том, что на информационной безопасности позитивно отразится работа единого оператора, программным обеспечением которого обязаны будут пользоваться все игроки рынка.
Власти Санкт-Петербурга отметили, что некоторые положения документа противоречат закону «О защите конкуренции», а также не соответствуют принципам государственного регулирования и антимонопольной политике страны. Отечественный рынок наружки по факту будет в итоге ликвидирован.
Представители администрации Костромской области тоже акцентировали внимание на том, что предложенные изменения моментально монополизируют рекламный рынок. Органы исполнительной власти российских субъектов попадут в зависимость от единой частной компании, и все это крайне негативно повлияет на информационное поле регионов. Аналогичные возражения прозвучали и от правительства Воронежской области.
Представители Хабаровского края обеспокоены размещением социальной рекламы, если нашумевший законопроект примут. Руководители региона разработали поправки, нацеленные на сохранение возможности информирования населения о важных некоммерческих идеях и событиях без необходимости согласовывать подобные размещения с единым оператором.
В отзыве также отмечено, что на тему принятия документа активно дискутировали участники рекламного рынка региона.
Текущую его редакцию отказались поддерживать в следующих регионах страны: Чувашии, Республике Коми, Красноярском и Пермском краях, Тюменской, Кемеровской, Калужской, Новосибирской, Ярославской, Липецкой областях и др.
Все, кто выступил против инициативы, озвучили приблизительно одинаковые опасения: угроза обликам населенных пунктов, возникновение монополии на рынке, ущемление прав представителей рекламной сферы и ликвидация конкуренции.
Следует отметить, что за полтора месяца с даты внесения документа на рассмотрение депутатов Госдумы категорически против него выступили и нижняя палата парламента, и большинство предпринимателей, и власти регионов. Инициативу не поддерживают, вероятно, и в ФАС, однако официально антимонопольный орган свою позицию еще не озвучивал. Возникает вполне резонный вопрос: целесообразно ли принимать поправки к закону «О рекламе», если все заинтересованные стороны единогласно высказывают серьезные опасения?