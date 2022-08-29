Ущерб – 4 миллиона: сделку с покупкой участка под Новосибирском признали незаконной

Так, в 2010 году компания на этой земле оформила право собственности на пять объектов недвижимости по улице 16 квартал Бердского лесничества Бердска. По факту на участке не было никакой недвижимости. В итоге сумма причиненного ущерба государству составила 4 млн рублей.