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Ущерб – 4 миллиона: сделку с покупкой участка под Новосибирском признали незаконной

Сегодня, 09:24
Фото: 1MI

Уголовное дело о мошенничестве с землей возбуждено в Новосибирской области

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества с государственной землей в Бердске. Информацию подтвердили в СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, с 2009 по 2014 год юридическое лицо из корысти решило оформить право собственности на земельный участок, принадлежавший государству. Только вот это было совершено незаконным путем. 

Так, в 2010 году компания на этой земле оформила право собственности на пять объектов недвижимости по улице 16 квартал Бердского лесничества Бердска. По факту на участке не было никакой недвижимости. В итоге сумма причиненного ущерба государству составила 4 млн рублей. 

Теперь возбуждено уголовное дело - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. Следком разберется в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Напомним, ранее сделку с покупкой участка у Бердского залива признали незаконной. Кадастровая стоимость оценивалась в 5 миллионов рублей. 

#Эмилия Каплунская#Город#Общество#Криминал#Новосибирская область#2022#Суд#Уголовное дело#Новосибирск
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