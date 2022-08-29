В Новосибирске директор института выплатил 400 000 рублей сотруднику за гостайну

По данным ГУ МВД по региону, 58-летний мужчина, находясь на посту директора, каждый месяц подписывал приказы о выплате сотруднику надбавок за работу со сведениями гостайны. При этом сам работник не проходил проверку для переоформления допуска к этим документам.
Весь прошлый год сотрудник института получал от директора надбавку в 75 % от оклада. Также ещё 50% за работу со сведениями ограниченного доступа. Таким путем он заработал незаконно 400 000 рублей.
В отношении руководителя возбудили уголовное дело 23 августа 2022 года. Материалы передали в суд.