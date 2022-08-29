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В Новосибирске директор института выплатил 400 000 рублей сотруднику за гостайну

Сегодня, 10:29
Фото: 1MI
Директора научного института в Новосибирске будут судить за превышение должностных полномочий. Он выписывал надбавки к зарплате сотруднику за работу со сведениями гостайны.
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2022

По данным ГУ МВД по региону, 58-летний мужчина, находясь на посту директора, каждый месяц подписывал приказы о выплате сотруднику надбавок за работу со сведениями гостайны. При этом сам работник не проходил проверку для переоформления допуска к этим документам.

Весь прошлый год сотрудник института получал от директора надбавку в 75 % от оклада. Также ещё 50% за работу со сведениями ограниченного доступа. Таким путем он заработал незаконно 400 000 рублей. 

В отношении руководителя возбудили уголовное дело 23 августа 2022 года. Материалы передали в суд.

 

#Алина Шефер#Криминал#2022#Новосибирская область#Суд#Новосибирск
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