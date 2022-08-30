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Директор секретного завода НЗИВ стал рецидивистом - второй раз осужден условно

Сегодня, 18:30
Фото: 1MI

Директор НЗИВ Валерий Петров второй раз осужден условно за хищения

Бывший гендиректор оборонного предприятия "Новосибирский завод искусственного волокна" (НЗИВ) Валерий Петров получил вторую судимость и вновь отделался условным сроком, несмотря на то, что признан виновным в многомиллионных хищениях
Сюжет
Суд

Искитимский городской суд признал виновным в хищении более 5 млн рублей с использованием служебного положения бывшего руководителя секретного "Новосибирского завода искусственного волокна" Валерия Петрова. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Два его подельника, Андрей Витюгов и Павел Кривобоков получили 2 и 1 год 9 месяцев "условно" соответственно.

Это уже второй условный срок для Валерия Петрова. В 2019 году он получил 4 года условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Его признали виновным в растрате, речь шла о сумме в 8,2 миллиона рублей, присвоенной во время ремонта оборудования

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Сейчас суд рассматривает уголовное дело еще одного бывшего директора НЗИВ, Рустама Исмайлова, который сменил в кресле руководителя Валерия Петрова. Его обвиняют в растрате и мошенничестве с использованием служебного положения, общая сумма ущерба государству превышает 155 млн рублей. 

НЗИВ, расположенный недалеко от города Искитим Новосибирской области,  входит в структуру государственной корпорации "Ростех". Предприятие выпускает, в частности, взрывчатку различных типов, снаряды для систем залпового огня и неуправляемые авиационные ракеты.

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#Криминал#Суд#Приговор#Хищения
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