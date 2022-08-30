Директор секретного завода НЗИВ стал рецидивистом - второй раз осужден условно

Это уже второй условный срок для Валерия Петрова. В 2019 году он получил 4 года условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Его признали виновным в растрате, речь шла о сумме в 8,2 миллиона рублей, присвоенной во время ремонта оборудования