Директор секретного завода НЗИВ стал рецидивистом - второй раз осужден условно

Искитимский городской суд признал виновным в хищении более 5 млн рублей с использованием служебного положения бывшего руководителя секретного "Новосибирского завода искусственного волокна" Валерия Петрова. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Два его подельника, Андрей Витюгов и Павел Кривобоков получили 2 и 1 год 9 месяцев "условно" соответственно.
Это уже второй условный срок для Валерия Петрова. В 2019 году он получил 4 года условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Его признали виновным в растрате, речь шла о сумме в 8,2 миллиона рублей, присвоенной во время ремонта оборудования
Сейчас суд рассматривает уголовное дело еще одного бывшего директора НЗИВ, Рустама Исмайлова, который сменил в кресле руководителя Валерия Петрова. Его обвиняют в растрате и мошенничестве с использованием служебного положения, общая сумма ущерба государству превышает 155 млн рублей.
НЗИВ, расположенный недалеко от города Искитим Новосибирской области, входит в структуру государственной корпорации "Ростех". Предприятие выпускает, в частности, взрывчатку различных типов, снаряды для систем залпового огня и неуправляемые авиационные ракеты.