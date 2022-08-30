В сентябре родители школьников в возрасте от 8 до 17 лет получат пособия за август. Отправкой занимается ПФР, поэтому сроки зависят от их графика.
Ежемесячно пенсионный фонд направляет средства на банковские карты получателей по 3 числам. Но так, как в сентябре этот день выпадает на выходной, пособие можно ждать уже в пятницу, 2 сентября.
На почту деньги придут по графику работы отделения по месту вашего проживания. Обычно они поступают туда в первые дни месяца и не позднее 25 числа.
Стоит отметить, те, новым заявителям выплаты придут до 5 рабочих дней со дня одобрения их. Если пособие согласовали с ПФР в августе, деньги зачислятся в начале сентября. Если только после Дня знаний, то их стоит ждать до середины месяца.
Есть несколько причин, по которым дети могут не получить данное пособие в сентябре 2022-го.
- Если истек срок назначения пособия
- Ребенок достиг 17-летнего возраста до 1 сентября
- Семья получила пособие досрочно в августе
Также ежемесячно продолжают получать выплаты семьи на детей от 3 до 7 лет. Они назначаются в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
Пособие утверждает родителям соцзащита, поэтому отправка денег идет по их графику. Обычно средства приходят в первую неделю месяца. На карту выплаты поступают в течение 10 дней, на почту могут идти чуть дольше.
Если получатель отправил заявление на них в конце августа, то его сначала рассмотрят до 20 дней, потом начнут зачисление средств. Они должны поступить не позднее 26 числа следующего месяца.
Напомним, данные выплаты нужно продлять ежегодно, до исполнения ребенком 8 лет.