Так, утром, 30 августа туман заметили в нескольких районах области, в том числе Тогучинском и Новосибирском. Видимость в 100 метрах была низкая, поделились с Atas.info читатели.
Днем температура воздуха прогреется до +26 °C. Ночью столбик термометра опустится до +14 °C. Осадков не ожидается.
Аналогичная температура продержится и завтра, 31 августа. А вот на 1 сентября в городе пройдет небольшой дождь, но при этом сохранится жара до +29 °C.
Напомним, синоптики спрогнозировали жаркое бабье лето до +30 градусов со 2 сентября 2022 года. По данным Gismeteo, потепление начнется уже в конце августа, а на второй день сентября будет до +30 градусов в дневное время – эта погода будет держаться до 6 сентября.