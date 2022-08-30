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Густой туман накрыл Новосибирскую область утром 30 августа

Сегодня, 08:35
Фото: atas.info
Новосибирскую область туман накрыл густой пеленой. Сегодняшний день порадует сибиряков солнечной погодой, о чем свидетельствует сервис «Яндекс. Погода».

Так, утром, 30 августа туман заметили в нескольких районах области, в том числе Тогучинском и Новосибирском. Видимость в 100 метрах была низкая, поделились с Atas.info читатели. 

Днем температура воздуха прогреется до +26 °C. Ночью столбик термометра опустится до +14 °C. Осадков не ожидается.

Аналогичная температура продержится и завтра, 31 августа. А вот на 1 сентября в городе пройдет небольшой дождь, но при этом сохранится жара до +29 °C.

Напомним, синоптики спрогнозировали жаркое бабье лето до +30 градусов со 2 сентября 2022 года. По данным Gismeteo, потепление начнется уже в конце августа, а на второй день сентября будет до +30 градусов в дневное время – эта погода будет держаться до 6 сентября. 

#Эмилия Каплунская#Город#Экология#Общество#Новосибирская область#2022#Новосибирск
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