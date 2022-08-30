Напомним, ранее невезучий угонщик под Новосибирском на двух машинах врезался в «Жигули» и снес забор. 23-летний рабочий решил угнать у своего начальника грузовик и «НИВУ». Однако на первом автомобиле он врезался в «ЖИГУЛИ» своего хозяина, а на втором поехал в магазин за выпивкой, но неудачно припарковался в металлические ворота.