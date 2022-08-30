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Криминальная банда ОПГ угоняла дорогие иномарки в Новосибирске

Сегодня, 14:48
Фото: 1MI

В Новосибирске осудят серийных угонщиков иномарок

В Новосибирске начнут судить четверых серийных преступников – они похищали иномарки по всей Сибири. Информацию подтвердили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, обвиняемые промышляли в 2021 году. Преступники угоняли автомобили в Новосибирске, Кемерово и Красноярске. Всего на их счету – 7 краденых иномарок. Еще 10 машин мужчины угнать не смогли. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: кража в крупном и особо крупном размере.

Кроме того, один из обвиняемых продал взятый в аренду автомобиль «Тайота Камри». Ему предъявили растрату в крупном размере. Другого фигуранта обвинили в пособничестве в хищении автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо 120». Четвертому подозреваемому предъявили статью по групповому мошенничеству в крупном размере. 

Свою вину угонщики признали. Ущерб составил 8 миллионов рублей. Из них 2,6 были уже возмещены. Добавим, что трое из обвиняемых проживали в Иркутской области. Один из них был судим, а двое находятся под стражей. Их дело рассмотрит новосибирский суд. 

Напомним, ранее невезучий угонщик под Новосибирском на двух машинах врезался в «Жигули» и снес забор. 23-летний рабочий решил угнать у своего начальника грузовик и «НИВУ». Однако на первом автомобиле он врезался в «ЖИГУЛИ» своего хозяина, а на втором поехал в магазин за выпивкой, но неудачно припарковался в металлические ворота.

#Эмилия Каплунская#Криминал#Общество#Новосибирская область#2022#Автомобиль#Суд#Новосибирск#Россия
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