По информации спасателей, все случилось в доме на улице Трикотажной. Сибиряк случайно упал и застрял в приямке подвала жилого дома. На помощь вызвали спасателей.
По указанному адресу в Дзержинский район города выехал экипаж спасателей. Мужчина был обнаружен, спасатели осмотрели его и выяснили, что с ним всё в порядке, травм и переломов нет, а подняться ему мешают мусор, доски и палеты, находящиеся в приямке, — рассказали в МАСС.
В итоге специалисты очистили мусор, спустили лестницу и помогли мужчине выбраться. К медикам новосибирец обращаться не стал. Спасательная операция заняла около 20 минут.
Напомним, ранее 80-летняя пенсионерка в Новосибирске отравилась и умерла в погребе, пока его сушила. Тело погибшей достали с помощью альпснаряжения. Его передали полиции и врачам.