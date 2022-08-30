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Мужчина свалился в приямок подвала дома в Новосибирске

Сегодня, 10:47
Фото: 1MI

Мужчина упал в приямок подвала дома в Новосибирске

В понедельник, 29 августа в Дзержинском районе мужчина упал в приямок цокольного этажа. О произошедшем рассказали в службе МАСС.

По информации спасателей, все случилось в доме на улице Трикотажной. Сибиряк случайно упал и застрял в приямке подвала жилого дома. На помощь вызвали спасателей. 

По указанному адресу в Дзержинский район города выехал экипаж спасателей. Мужчина был обнаружен, спасатели осмотрели его и выяснили, что с ним всё в порядке, травм и переломов нет, а подняться ему мешают мусор, доски и палеты, находящиеся в приямке, — рассказали в МАСС.

В итоге специалисты очистили мусор, спустили лестницу и помогли мужчине выбраться. К медикам новосибирец обращаться не стал. Спасательная операция заняла около 20 минут. 

Напомним, ранее 80-летняя пенсионерка в Новосибирске отравилась и умерла в погребе, пока его сушила. Тело погибшей достали с помощью альпснаряжения. Его передали полиции и врачам.

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