Насколько хуже сдали ЕГЭ 2022 в сельских районах, чем в элитных школах Новосибирска

По данным Новосибирского института мониторинга и развития образования (НИМРО), в первой десятке рейтинга по результатам ЕГЭ 2022 (сумма баллов по трем предметам) почти все строчки занимают школы Новосибирска. Абсолютным лидером является СУНЦ НГУ, где 48% выпускников показали итоговый результат в промежутке от 250 до 300 баллов. Однако на 6 и 8 строчках ТОП-10 мы видим две школы из Куйбышевского района – СОШ № 6 и гимназию № 1 им. А.Л. Кузнецовой. Здесь около четверти выпускников показали результаты, попадающие в коридор от 250 до 300 баллов. При этом доля выпускников, слабо справившихся с заданиями ЕГЭ, в этих учебных заведениях меньше, чем, например, в "Православной гимназии имени Сергея Радонежского" (Академгородок), школе "Диалог" (Центральный округ) или гимназии № 12 (Калининский район), которые так же входят в ТОП-10.