Насколько хуже сдали ЕГЭ 2022 в сельских районах, чем в элитных школах Новосибирска

По данным Новосибирского института мониторинга и развития образования (НИМРО), в первой десятке рейтинга по результатам ЕГЭ 2022 (сумма баллов по трем предметам) почти все строчки занимают школы Новосибирска. Абсолютным лидером является СУНЦ НГУ, где 48% выпускников показали итоговый результат в промежутке от 250 до 300 баллов. Однако на 6 и 8 строчках ТОП-10 мы видим две школы из Куйбышевского района – СОШ № 6 и гимназию № 1 им. А.Л. Кузнецовой. Здесь около четверти выпускников показали результаты, попадающие в коридор от 250 до 300 баллов. При этом доля выпускников, слабо справившихся с заданиями ЕГЭ, в этих учебных заведениях меньше, чем, например, в "Православной гимназии имени Сергея Радонежского" (Академгородок), школе "Диалог" (Центральный округ) или гимназии № 12 (Калининский район), которые так же входят в ТОП-10.
Во второй десятке лучших школ Новосибирской области представителей сельских районов нет, а вот практически все позиции в третьей десятке заняты учебными заведениями, которые расположены вне границ областного центра. Исключение - 29 строчка, на которой расположилась гимназия № 10 (Центральный округ)
С 21 по 30 место в рейтинге представлены три школы из города Искитим (№ 8, 9 и 11), и по одной школе из Мошковского (Октябрьская СОШ № 2), Здвинского (СОШ №1 ), Доволенского (СОШ № 2), Черепановского (СОШ № 1), Краснозерского (лицей № 2), Татарского районов (СОШ № 9).
Доля учеников, показавших по итогам ЕГЭ хорошие результаты (от 250 до 300 баллов) в третьей десятке у всех образовательных учреждений из районов области примерно одинакова и колеблется в районе 16%. При этом в глаза бросается значительно число выпускников, плохо справившихся с заданиями итоговых испытаний. Например, в Октябрьской СОШ № 2 менее 160 баллов получила половина выпускников, в СОШ № 9 из Татарска этот показатель еще выше – 55%. В остальных школах третьей десятки в условную зону плохой успеваемости попали от 30 до 16 процентов выпускников.