atas.info
ГлавноеВсе новости

Насколько хуже сдали ЕГЭ 2022 в сельских районах, чем в элитных школах Новосибирска

Сегодня, 10:13
Фото: 1MI
Традиционно Единый государственный экзамен значительно лучше сдают выпускники так называемых "статусных" школ Новосибирска, чем выпускники из районов Новосибирской области. Но есть среди сельских школ и такие, которые дали фору большинству образовательных учреждений областного центра
Сюжет
ЕГЭ 2022

По данным Новосибирского института мониторинга и развития образования (НИМРО), в первой десятке рейтинга по результатам ЕГЭ 2022 (сумма баллов по трем предметам) почти все строчки занимают школы Новосибирска. Абсолютным лидером является СУНЦ НГУ, где 48% выпускников показали итоговый результат в промежутке от 250 до 300 баллов. Однако на 6 и 8 строчках ТОП-10 мы видим две школы из Куйбышевского района – СОШ № 6 и гимназию № 1 им. А.Л. Кузнецовой. Здесь около четверти выпускников показали результаты, попадающие в коридор от 250 до 300 баллов. При этом доля выпускников, слабо справившихся с заданиями ЕГЭ, в этих учебных заведениях меньше, чем, например, в "Православной гимназии имени Сергея Радонежского" (Академгородок), школе "Диалог" (Центральный округ) или гимназии № 12 (Калининский район), которые так же входят в ТОП-10.

8 лицеев и гимназий Новосибирска вошли в ТОП-200 школ России - рейтинг RAEX
Узнать подробнее

Во второй десятке лучших школ Новосибирской области представителей сельских районов нет, а вот практически все позиции в третьей десятке заняты учебными заведениями, которые расположены вне границ областного центра. Исключение  - 29 строчка, на которой расположилась гимназия № 10 (Центральный округ)

С 21 по 30 место в рейтинге представлены три школы из города Искитим (№ 8, 9 и 11), и по одной школе из Мошковского (Октябрьская СОШ № 2), Здвинского (СОШ №1 ), Доволенского (СОШ № 2), Черепановского (СОШ № 1), Краснозерского (лицей № 2), Татарского районов (СОШ № 9).

ТОП-12 школ Новосибирской области по числу стобалльников: изучаем результаты ЕГЭ-2022
Узнать подробнее

Доля учеников, показавших по итогам ЕГЭ хорошие результаты (от 250 до 300 баллов) в третьей десятке у всех образовательных учреждений из районов области примерно одинакова и колеблется в районе 16%. При этом в глаза бросается значительно число выпускников, плохо справившихся с заданиями итоговых испытаний. Например, в Октябрьской СОШ № 2 менее 160 баллов получила половина выпускников, в СОШ № 9 из Татарска этот показатель еще выше – 55%. В остальных школах третьей десятки в условную зону плохой успеваемости попали от 30 до 16 процентов выпускников.

Читайте также:
Как будут учиться школы с 1 сентября 2022: дистант, учебники, вакцинация учителейТема классного часа в День знаний 2022 в школах Новосибирской области – что известноГимн и поднятие флага – как будут учиться школьники в Новосибирске 1 сентября
#Образование#ЕГЭ 2022#Егэ#2022#Рейтинг#Школы#Школа
Подпишитесь
Ребенка заперли в холодильнике в Новосибирске – стало известно название магазина
Сегодня, 10:22
150-килограмовой таксистке из Новосибирска отрезали желудок
Мария Евтушевская со школы боролась с лишним весом – у нее было много комплексов, но одна встреча изменила всю ее жизнь.
Сегодня, 09:17
ЧВК «Вагнер» запустила рекламу на маршрутках в Новосибирске
В субботу, 28 августа в Новосибирске горожане заметили маршрутное такси, на котором было рекламное объявление с набором в ЧВК «Вагнер».
Вчера, 10:08
Стало известно, когда включат отопление в Новосибирске в 2022 году
Новосибирцы с нетерпением ждут начала отопительного сезона. В городской мэрии рассказали, когда он начнется.
Сегодня, 09:28
Кошмар на улице Ватутина - крайнюю дату завершения ремонта назвали мэру Новосибирска
Сегодня, 12:00