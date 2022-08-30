Некоторые сибиряки отправляются за покупками своим ходом, другие заказывают необходимые товары у, так называемых, дилеров. В Сети их развелось достаточно. В основном они поставляют заказы из Казахстана и Узбекистана, а цены там до санкционные.
«Если есть друзья или родственники в Казахстане, то вы в «шоколаде». Через них недавно получили в Новосибирск посылку с Xbox series X. Отдали за приставку около 40 000 рублей, а у нас она стоит выше 70 000. Слышал, что некоторые ушлые люди уже начали так барыжить по полной», - рассказал Atas.info новосибирец Артем Н.
Также в соцсетях появились группы, которые собирают заказы с новосибирцев на одежду брендов Zara, Massimo Dutti, H&M, ASOS. Её поставляют из соседних стран – стоимость доставки до 2000 рублей.
«Клиентов мы не обманываем, нам с ними ещё работать и, наверное, долго. Человек присылает артикул или фото понравившейся вещи из любого магазина, который покинул Россию, мы её находим в другой стране и доставляем. Предоплата есть небольшая для гарантий. Обычно мы собираем целый список заказов, а потом закупаемся. Нам не накладно, а людям в радость, что у них снова есть любимые бренды», - пояснила одна из основательниц подобных групп, которая решила остаться анонимной.
Девушка добавила, что в Казахстане цены на одежду практически не изменились. И она закупает для клиентов всё по тем ценам, что указаны на официальных сайтах масс-маркетов. Без своих комиссий.
Напомним, ранее сообщалось, что жители Новосибирска популяризировали «карточные» туры в страны ближнего зарубежья. Там они открывают счета в иностранной валюте и оформляют банковские карты.