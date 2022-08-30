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Новосибирцы массово ездят за игровыми приставками и одеждой в Казахстан

Сегодня, 16:16
Фото: atas.info
Жители Новосибирска нашли способ закупаться техникой и одеждой из любимых масс-маркетов в обход санкций. Теперь на выгодный шоппинг они ездят в страны ближнего зарубежья.

Некоторые сибиряки отправляются за покупками своим ходом, другие заказывают необходимые товары у, так называемых, дилеров. В Сети их развелось достаточно. В основном они поставляют заказы из Казахстана и Узбекистана, а цены там до санкционные.

«Если есть друзья или родственники в Казахстане, то вы в «шоколаде». Через них недавно получили в Новосибирск посылку с Xbox series X. Отдали за приставку около 40 000 рублей, а у нас она стоит выше 70 000. Слышал, что некоторые ушлые люди уже начали так барыжить по полной», - рассказал Atas.info новосибирец Артем Н.

Также в соцсетях появились группы, которые собирают заказы с новосибирцев на одежду брендов Zara, Massimo Dutti, H&M, ASOS. Её поставляют из соседних стран – стоимость доставки до 2000 рублей.

группы с доставкой одежды из стран ближнего зарубежья
Фото: скриншот из соцсети "ВКонтакте"
«Клиентов мы не обманываем, нам с ними ещё работать и, наверное, долго. Человек присылает артикул или фото понравившейся вещи из любого магазина, который покинул Россию, мы её находим в другой стране и доставляем. Предоплата есть небольшая для гарантий. Обычно мы собираем целый список заказов, а потом закупаемся. Нам не накладно, а людям в радость, что у них снова есть любимые бренды», - пояснила одна из основательниц подобных групп, которая решила остаться анонимной.

Девушка добавила, что в Казахстане цены на одежду практически не изменились. И она закупает для клиентов всё по тем ценам, что указаны на официальных сайтах масс-маркетов. Без своих комиссий. 

Напомним, ранее сообщалось, что жители Новосибирска популяризировали «карточные» туры в страны ближнего зарубежья. Там они открывают счета в иностранной валюте и оформляют банковские карты.

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#Алина Шефер#Новосибирская область#2022#Магазины#Общество#Бизнес#Новосибирск#Мода
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