Напомним, что Иван Романов являлся выпускником новосибирского высшего военного командного училища. Он участвовал в операции в Сирии и в освобождении Крыма. Офицер вынес на себе нескольких раненых бойцов с поля боя прямо под обстрелом. Несмотря на многочисленные ранения, капитан всех спас.