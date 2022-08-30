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Памятный мурал в честь погибшего на Украине офицера появился в Новосибирске

Сегодня, 14:01
Фото: Правительство НСО
В Новосибирске появился мурал в память о погибшем на Украине Иване Романове. Изображение спецназовца появилось на стене дома №48 по улице Большевистская.

Иван Романов родом из Бердска. Он погиб 24 апреля 2022 года во время проведения спецоперации. Его сослуживец предложил увековечить память друга. Эту идею поддержали и родственники погибшего капитана. 

«Нашего командира «Романыча» не стало 24 апреля 2022 года. Он спас боевых товарищей ценой своей жизни. Второй орден мужества получил уже посмертно. Память о нём должна обязательно остаться, решил я», – рассказал сослуживец, которого цитирует Правительство региона. 

В скором времени пройдет торжественное открытие мурала. В нем примут участие родственники, близкие, сослуживцы, власти и другие. Кроме того, в правительстве заинтересованы в продолжении подобных инициатив и мероприятий.  

Напомним, что Иван Романов являлся выпускником новосибирского высшего военного командного училища. Он участвовал в операции в Сирии и в освобождении Крыма. Офицер вынес на себе нескольких раненых бойцов с поля боя прямо под обстрелом. Несмотря на многочисленные ранения, капитан всех спас.

#Эмилия Каплунская#Общество#Спецоперация#Город#Новосибирская область#2022#Новосибирск#Россия#Украина
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