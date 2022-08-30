Комментаторы предположили, что на девушке на самом деле лосины телесного цвета, потому что половых органов не видно. Другие же заметили только очень короткое платье, а также поблагодарили смелую даму за то, что она не стала создавать пробку на дороге и даже засветив свое прекрасное тело оттолкнула машину на обочину.