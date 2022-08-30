atas.info
ГлавноеВсе новости

Парни активно помогали: девушка без нижнего белья толкала машину в Новосибирске

Сегодня, 21:02
Фото: 1MI
Очевидцы сняли на видео автоледи без нижнего белья, которая заглохла прямо посреди дороги в Новосибирске – ей пришлось засветить свои прелести и толкать машину с другими людьми.

Примечательно, что девушка на самом деле была в очень короткой мини-юбке и на высоких каблуках – она явно не планировала лишний раз наклоняться, но пришлось поработать физически, пишет ЧП-Новосибирск в ВК.

Комментаторы предположили, что на девушке на самом деле лосины телесного цвета, потому что половых органов не видно. Другие же заметили только очень короткое платье, а также поблагодарили смелую даму за то, что она не стала создавать пробку на дороге и даже засветив свое прекрасное тело оттолкнула машину на обочину. 

Фото: ЧП Новосибирск.
#Александр Кондратьев#Общество#Транспорт#Автомобиль#Новосибирск#2022
Подпишитесь
Ребенка заперли в холодильнике в Новосибирске – стало известно название магазина
Сегодня, 10:22
Насколько хуже сдали ЕГЭ 2022 в сельских районах, чем в элитных школах Новосибирска
Сегодня, 10:13
Русалка обнажила прелести и искупалась голой в фонтане – новосибирцы в шоке
Сегодня, 16:03
«Не человек, а тварь»: дачник-живодёр переехал спящего на дороге пса в Новосибирске
Сегодня, 11:10
Стало известно, когда включат отопление в Новосибирске в 2022 году
Новосибирцы с нетерпением ждут начала отопительного сезона. В городской мэрии рассказали, когда он начнется.
Сегодня, 09:28
Кошмар на улице Ватутина - крайнюю дату завершения ремонта назвали мэру Новосибирска
Сегодня, 12:00