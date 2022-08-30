atas.info
ГлавноеВсе новости

Сколько должно быть антител в тестах, чтобы не делать прививку от «Кентавра» в 2022г.

Сегодня, 13:21
Фото: 1MI
Высокий уровень антител не защищает от заражения опасными штаммами коронавируса, в том числе «Кентавра». Но все же, по мнению ученых, тот, кто имеет уровень антител от 100 – защищен больше. Так сколько же должно быть антител в тестах, чтобы не делать прививку, - в материале Atas.info.

Руководитель клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич считает, что если у человека при измерении титр антител уровень выше 500 BAU/мл, то заболевший уже легко перенесет вирус. Подробнее узнать про антитела можно на сайте «Стоп коронавирус». Но добавим, что антительный иммунитет сохраняется лишь минимум три месяца, а все показатели неустойчивы. 

Также, специалист утверждает, что сама прививка не будет защищать от заражения «Кентавром», а только от симптомов. Главными и основными признаками Кентавра являются боль в горле, заложенность носа, кашель, насморк и чихание. Реже у людей стало пропадать обоняние или меняться вкус. 

У половины заболевших коронавирусом появляется диарея и рвота. При этом «Кентавр» не поражает легкие, как делали это предыдущие подштаммы. Также возникает боль в мышцах, утомляемость, головокружение. Обостряются и тревожные расстройства. Болезнь протекает 5-7 дней, как и у ОРВИ.

Читайте также:
Рано расслабились. У «Кентавра» есть скрытая заражаемость, уверен врач Андрушкевич
Рано расслабились. У «Кентавра» есть скрытая заражаемость, уверен врач Андрушкевич
Узнать подробнее
#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирская область#2022#Новосибирск#Россия
Подпишитесь
Ребенка заперли в холодильнике в Новосибирске – стало известно название магазина
Сегодня, 10:22
Насколько хуже сдали ЕГЭ 2022 в сельских районах, чем в элитных школах Новосибирска
Сегодня, 10:13
150-килограмовой таксистке из Новосибирска отрезали желудок
Мария Евтушевская со школы боролась с лишним весом – у нее было много комплексов, но одна встреча изменила всю ее жизнь.
Сегодня, 09:17
ЧВК «Вагнер» запустила рекламу на маршрутках в Новосибирске
В субботу, 28 августа в Новосибирске горожане заметили маршрутное такси, на котором было рекламное объявление с набором в ЧВК «Вагнер».
Вчера, 10:08
Стало известно, когда включат отопление в Новосибирске в 2022 году
Новосибирцы с нетерпением ждут начала отопительного сезона. В городской мэрии рассказали, когда он начнется.
Сегодня, 09:28
Кошмар на улице Ватутина - крайнюю дату завершения ремонта назвали мэру Новосибирска
Сегодня, 12:00