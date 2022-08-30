Высокий уровень антител не защищает от заражения опасными штаммами коронавируса, в том числе «Кентавра». Но все же, по мнению ученых, тот, кто имеет уровень антител от 100 – защищен больше. Так сколько же должно быть антител в тестах, чтобы не делать прививку, - в материале Atas.info.

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Руководитель клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич считает, что если у человека при измерении титр антител уровень выше 500 BAU/мл, то заболевший уже легко перенесет вирус. Подробнее узнать про антитела можно на сайте «Стоп коронавирус». Но добавим, что антительный иммунитет сохраняется лишь минимум три месяца, а все показатели неустойчивы. Также, специалист утверждает, что сама прививка не будет защищать от заражения «Кентавром», а только от симптомов. Главными и основными признаками Кентавра являются боль в горле, заложенность носа, кашель, насморк и чихание. Реже у людей стало пропадать обоняние или меняться вкус. У половины заболевших коронавирусом появляется диарея и рвота. При этом «Кентавр» не поражает легкие, как делали это предыдущие подштаммы. Также возникает боль в мышцах, утомляемость, головокружение. Обостряются и тревожные расстройства. Болезнь протекает 5-7 дней, как и у ОРВИ. Читайте также: Рано расслабились. У «Кентавра» есть скрытая заражаемость, уверен врач Андрушкевич Рано расслабились. У «Кентавра» есть скрытая заражаемость, уверен врач Андрушкевич Узнать подробнее