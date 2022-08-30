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Труп пропавшей месяц назад женщины нашли в Новосибирской области

Сегодня, 11:16
Фото: предоставила дочь Юлии Коренковой
Новосибирцы нашли в лесу тело Юлии Коренковой, которая пропала 24 июля. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» 29 августа.

По информации Atas.info, 31-летняя Юлия уехала в Сокур к родственникам в гости и там бесследно исчезла. Её двое детей остались дома с дедушкой и до сегодняшнего дня надеялись на возвращение мамы.

Как рассказывала нам дочь женщины, она погостила в день исчезновения у своей тети, а вечером ушла в неизвестном направлении. Сибирячку видели в различных местах, однажды она выходила на связь, но не возвращалась.

Предварительно, тело Юлии Коренковой нашли в лесу под Новосибирском. О гибели женщины информацию подтвердили Atas.info в СУ СКР региона. 

«Факт обнаружения тела женщины подтверждаем. Проводим проверку. Пока другой информации предоставить не можем», - отмечает Следком.

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