Труп пропавшей месяц назад женщины нашли в Новосибирской области

По информации Atas.info, 31-летняя Юлия уехала в Сокур к родственникам в гости и там бесследно исчезла. Её двое детей остались дома с дедушкой и до сегодняшнего дня надеялись на возвращение мамы.
Как рассказывала нам дочь женщины, она погостила в день исчезновения у своей тети, а вечером ушла в неизвестном направлении. Сибирячку видели в различных местах, однажды она выходила на связь, но не возвращалась.
Предварительно, тело Юлии Коренковой нашли в лесу под Новосибирском. О гибели женщины информацию подтвердили Atas.info в СУ СКР региона.
«Факт обнаружения тела женщины подтверждаем. Проводим проверку. Пока другой информации предоставить не можем», - отмечает Следком.