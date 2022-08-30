Уголовное дело не возбудили после избиения пенсионерки в новосибирском пансионате

Напомним, что дочь обратилась в СМИ в связи с вопиющей ситуацией – её мать 1944 года рождения избили в пансионате «Южный» в Дзержинском районе – ей позвонили с учреждения и заявили, что преступление совершила соседка по комнате, а её орудием был костыль. Туда даже приезжала скорая помощь и полиция.