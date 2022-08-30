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Уголовное дело не возбудили после избиения пенсионерки в новосибирском пансионате

Сегодня, 17:57
Фото: "Прецедент".
Полиция не стала возбуждать уголовное дело после избиение 77-летней бывшей узницы концлагеря в новосибирском пансионате.

Напомним, что дочь обратилась в СМИ в связи с вопиющей ситуацией – её мать 1944 года рождения избили в пансионате «Южный» в Дзержинском районе – ей позвонили с учреждения и заявили, что преступление совершила соседка по комнате, а её орудием был костыль. Туда даже приезжала скорая помощь и полиция.

Женщина уточнила «Прецеденту», что на протяжении нескольких дней её мама была в панике – ей приходилось вызывать психиатра, потому что она закрывала лицо во сне и что-то говорила, а при каждом шорохе вздрагивала.

В отделе № 5 «Дзержинский» провели доследственную проверку, но результата это не принесло – в возбуждении уголовного дела отказали.

«Работая по материалу опросить пострадавшую не представилось возможным, в связи с тем, что последняя в силу возраста недееспособна. Опросить соседку по палате пострадавшей не представилось возможным из-за её неадекватного состояния. Сообщения из медицинского учреждения не поступало, провести судебно-медицинскую экспертизу не представилось возможным», - таким причины указаны в отказе возбуждение дела.

Родственники не хотят оставлять ситуацию безнаказанной, потому что участковый в таком случае должен был опросить опекуна. Дочь утверждает, что участковый обещал приехать и провести опрос, но потом пропал со связи.

#Александр Кондратьев#Криминал#Уголовное дело#Полиция
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