Уголовное дело не возбудили после избиения пенсионерки в новосибирском пансионате

Напомним, что дочь обратилась в СМИ в связи с вопиющей ситуацией – её мать 1944 года рождения избили в пансионате «Южный» в Дзержинском районе – ей позвонили с учреждения и заявили, что преступление совершила соседка по комнате, а её орудием был костыль. Туда даже приезжала скорая помощь и полиция.
Женщина уточнила «Прецеденту», что на протяжении нескольких дней её мама была в панике – ей приходилось вызывать психиатра, потому что она закрывала лицо во сне и что-то говорила, а при каждом шорохе вздрагивала.
В отделе № 5 «Дзержинский» провели доследственную проверку, но результата это не принесло – в возбуждении уголовного дела отказали.
«Работая по материалу опросить пострадавшую не представилось возможным, в связи с тем, что последняя в силу возраста недееспособна. Опросить соседку по палате пострадавшей не представилось возможным из-за её неадекватного состояния. Сообщения из медицинского учреждения не поступало, провести судебно-медицинскую экспертизу не представилось возможным», - таким причины указаны в отказе возбуждение дела.
Родственники не хотят оставлять ситуацию безнаказанной, потому что участковый в таком случае должен был опросить опекуна. Дочь утверждает, что участковый обещал приехать и провести опрос, но потом пропал со связи.