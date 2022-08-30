Жуткая авария в Карасуке: в Новосибирской области разбились четверо, а погиб - самый молодой

В прошедшую субботу, 27 августа в Карасукском районе произошло ДТП, в котором погиб молодой водитель. Информацию подтвердили в ГИБДД по региону.
По данным Госавтоинспекции, авария произошла около 21 часа – в автомобиле сидели трое пассажиров в возрасте 29, 46 и 52 лет, а также 28-летний водитель. Автомобилист на Subaru Forester выезжал в сторону Карасука, но в один момент не справился с управлением.
В результате ДТП водитель погиб. Все пассажиры были срочно госпитализированы в больницу. Характер их травм не уточняется. Теперь в аварии разберутся сотрудники ГИБДД.
Напомним, машина с женихом и невестой попала в жёсткое ДТП под Новосибирском. В автомобиле виновника аварии находились молодые люди, у которых была свадьба. Сейчас молодой человек в реанимации.