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В ДТП под Новосибирском разбились четверо, погиб - самый молодой

Сегодня, 11:28
Фото: 1MI

28-летний парень погиб в ДТП под Новосибирском

Жуткая авария в Карасуке: в Новосибирской области разбились четверо, а погиб - самый молодой
Сюжет
ДТП

В прошедшую субботу, 27 августа в Карасукском районе произошло ДТП, в котором погиб молодой водитель. Информацию подтвердили в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла около 21 часа – в автомобиле сидели трое пассажиров в возрасте 29, 46 и 52 лет, а также 28-летний водитель. Автомобилист на Subaru Forester выезжал в сторону Карасука, но в один момент не справился с управлением. 

В результате ДТП водитель погиб. Все пассажиры были срочно госпитализированы в больницу. Характер их травм не уточняется. Теперь в аварии разберутся сотрудники ГИБДД. 

Напомним, машина с женихом и невестой попала в жёсткое ДТП под Новосибирском. В автомобиле виновника аварии находились молодые люди, у которых была свадьба. Сейчас молодой человек в реанимации. 

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