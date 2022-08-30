Губернатор Андрей Травников высоко оценил результаты капитального ремонта ЛДС

Андрей Травников подчеркнул, что памятная доска, которую сегодня открыли в честь Дмитрия Босова – это напоминание о том неоценимом вкладе, который он внёс в развитие хоккейного клуба «Сибирь». «Однако, не хотелось бы, чтобы открытие памятной доски связывали исключительно с этим единственным, пусть и долгожданным, событием – открытием отремонтированного дворца. Дмитрий Босов смог реализовать в Новосибирской области множество проектов. Уверен, что новосибирцы ещё долгие годы будут вспоминать его не только за дела, но и за отношение к людям. Он был хорошим другом и надёжным партнёром нашего региона, умел держать слово, и многие его проекты, в том числе инвестиционные, научные, образовательные, проекты в сфере медицины – продолжаются. Ну и, конечно, он был настоящим фанатом хоккейного клуба «Сибирь», не просто одним из соучредителей, а искренним поклонником развития новосибирского хоккея, молодёжного спорта и спорта высших достижений. К сожалению, он слишком рано ушёл из жизни. Но успел сделать очень многое, и его дела останутся с нами. Теперь все болельщики, приходя на игры любимой команды, будут видеть эту памятную доску, знакомиться с информацией и вспоминать Дмитрия Борисовича Босова самыми добрыми словами».