Губернатор Андрей Травников высоко оценил результаты капитального ремонта ЛДС

В мероприятии участвовали члены семьи Дмитрия Босова, руководители «Сибантрацита» и ХК «Сибирь», Сенатор Владимир Городецкий, члены Правительства Новосибирской области, депутаты Законодательного Собрания региона.
Андрей Травников подчеркнул, что памятная доска, которую сегодня открыли в честь Дмитрия Босова – это напоминание о том неоценимом вкладе, который он внёс в развитие хоккейного клуба «Сибирь». «Однако, не хотелось бы, чтобы открытие памятной доски связывали исключительно с этим единственным, пусть и долгожданным, событием – открытием отремонтированного дворца. Дмитрий Босов смог реализовать в Новосибирской области множество проектов. Уверен, что новосибирцы ещё долгие годы будут вспоминать его не только за дела, но и за отношение к людям. Он был хорошим другом и надёжным партнёром нашего региона, умел держать слово, и многие его проекты, в том числе инвестиционные, научные, образовательные, проекты в сфере медицины – продолжаются. Ну и, конечно, он был настоящим фанатом хоккейного клуба «Сибирь», не просто одним из соучредителей, а искренним поклонником развития новосибирского хоккея, молодёжного спорта и спорта высших достижений. К сожалению, он слишком рано ушёл из жизни. Но успел сделать очень многое, и его дела останутся с нами. Теперь все болельщики, приходя на игры любимой команды, будут видеть эту памятную доску, знакомиться с информацией и вспоминать Дмитрия Борисовича Босова самыми добрыми словами».
Также Андрей Травников высоко оценил ремонтные работы в ЛДС. «Большой комплекс задач приходилось решать, при этом не прерывая чемпионата. Здесь реализованы сложнейшие технические проекты. Не меняя размеров, габаритов здания, удалось внести в него новый, современный уровень комфорта и для болельщиков, и для хоккеистов. Благодарю Группу «Сибирский антрацит», полностью взявшую на себя не только финансирование работ, но и решение организационных и технических аспектов».
Свои подписи под актом завершения капитального ремонта ЛДС «Сибирь» поставили генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский и директор ГКУ НСО «Арена» Павел Морозов. В мероприятии приняли участие Губернатор Андрей Травников и заместитель генерального директора УК «Сибантрацит» Сергей Мельников.
Отметим, что у здания ЛДС обновлён фасад, интерьер, капитально отремонтированы гостевые раздевалки, судейские помещения, комнаты допинг-контроля, помещения общественного питания, технические и инженерные помещения, залито новое ледовое поле, оборудованы новые современные трибуны и фуд-корт. Работы по капремонту выполнены при поддержке, контроле и финансировании Группы «Сибантрацит». Бюджет капитального ремонта составил 1,17 млрд руб. Строительный контроль при выполнении работ осуществлялся ГКУ НСО «Арена». Работы проведены при поддержке региональных властей. Особые, уникальные условия при проведении капитального ремонта – работы проводились в течение 2018-2022 гг. в условиях непрерывного игрового и тренировочного процесса. Вместимость обновлённого ЛДС сегодня – чуть более 6 тысяч человек.