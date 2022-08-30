В Новосибирске завершили масштабный ремонт ЛДС «Сибирь» за 1 млрд рублей

Работ было выполнено много – обновили фасад, интерьер, судейские помещения, комнаты допинг-контроля. Заменили все инженерные сети, ограждения, систему вентиляции. На арене перезалили ледовое поле, поставили новые кресла для болельщиков. Помещения под трибунами с западной стороны превратили в раздевалки, в том числе для команды-гостя — с выходом к скамейке запасных.