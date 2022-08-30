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В Новосибирске завершили масштабный ремонт ЛДС «Сибирь» за 1 млрд рублей

Сегодня, 19:07
Фото: правительство Новосибирской области.
Внешний вид отремонтированного ЛДС "Сибирь".
Большую реконструкцию ледового дворца спорта «Сибирь» завершили на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске. Информацию предоставили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
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Хоккей

В холле спортивного комплекса торжественно открыли памятную доску бывшему руководителю «Сибантрацита» Дмитрию Босову – он выделил деньги на масштабную реконструкцию, но ушёл из жизни в мае 2020 года.

Работ было выполнено много – обновили фасад, интерьер, судейские помещения, комнаты допинг-контроля. Заменили все инженерные сети, ограждения, систему вентиляции. На арене перезалили ледовое поле, поставили новые кресла для болельщиков. Помещения под трибунами с западной стороны превратили в раздевалки, в том числе для команды-гостя — с выходом к скамейке запасных.

Всего на реконструкцию было потрачено 1,17 млрд рублей – на это ушло четыре года без прерывания тренировок. Есть один минус – вместимость сократилась до 6 тысяч мест.

#Александр Кондратьев#Спорт#Хоккей#Ремонт#Новосибирск
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