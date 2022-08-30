В Новосибирске завершили масштабный ремонт ЛДС «Сибирь» за 1 млрд рублей

В холле спортивного комплекса торжественно открыли памятную доску бывшему руководителю «Сибантрацита» Дмитрию Босову – он выделил деньги на масштабную реконструкцию, но ушёл из жизни в мае 2020 года.
Работ было выполнено много – обновили фасад, интерьер, судейские помещения, комнаты допинг-контроля. Заменили все инженерные сети, ограждения, систему вентиляции. На арене перезалили ледовое поле, поставили новые кресла для болельщиков. Помещения под трибунами с западной стороны превратили в раздевалки, в том числе для команды-гостя — с выходом к скамейке запасных.
Всего на реконструкцию было потрачено 1,17 млрд рублей – на это ушло четыре года без прерывания тренировок. Есть один минус – вместимость сократилась до 6 тысяч мест.