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В сети появились фото сгоревшего мужчины в больнице Новосибирска

Сегодня, 15:13
Фото: Инцидент Новосибирск
В социальных сетях неизвестный опубликовал фотографию сгоревшего мужчины в больничной палате Новосибирска. Информацию предоставил Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».
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Смерть

Напомним, что пожар произошел вечером 26 августа в медицинском учреждении на улице Якушева, 41. Огонь на такой небольшой площади смог убить человека. Причины предстоит установить специалистам. По предварительным данным, пациент мог специально поджечь себя, чтобы совершить суицид.

На данное время известно, что в больнице погиб неизлечимо больной 53-летний житель Новосибирска с хронической обструктивной болезнью легких. Врачи нашли возле погибшего туалетную бумагу и масло, а само тело лежало на кровати с полусогнутыми ногами.

Стоит отметить, что в скором времени его хотели выписать домой, но ему некуда было даже идти.

#Александр Кондратьев#Происшествия#Смерть#Больница#Новосибирск
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