В сети появились фото сгоревшего мужчины в больнице Новосибирска

На данное время известно, что в больнице погиб неизлечимо больной 53-летний житель Новосибирска с хронической обструктивной болезнью легких. Врачи нашли возле погибшего туалетную бумагу и масло, а само тело лежало на кровати с полусогнутыми ногами.