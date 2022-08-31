Опубликован прогноз погоды на сентябрь 2022 года в Новосибирске

День Знаний, 1 сентября, порадует школьников и их родителей теплом до +27…+29 °C. Днем будет ясно и солнечно, а вот вечером может нагрянуть небольшой дождик. Такой прогноз дает Западно-Сибирский гидрометцентр.
Также по его данным, 2 сентября в Новосибирске ожидается гроза и кратковременный дождь, при этом сохранится жара до +21°C. А 3 числа месяца воздух прогреется до +25, а осадков не предвидится.
Сервис Gismeteo сообщает о 30-радусной жаре в течение первой недели сентября. После 9 числа сибиряков ждут колебания температур от +11 до +16 по Цельсию. Подготовиться к дождям советуют 10, 13, 16 сентября, а также в последнюю неделю месяца. Именно в эти дни температура начнет снижаться до +4…+7 °C.
Судя по данным Яндекс.Погоды, в сентябре будет 5 солнечных дней и 17 облачных, но не всегда дождливых. Сильные ливни продлятся 8 дней в месяце. День знаний станет самым жарким – 30 градусов со знаком +. Во второй декаде начнет холодать и заливать дождем город.