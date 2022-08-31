Опубликован прогноз погоды на сентябрь 2022 года в Новосибирске

Сервис Gismeteo сообщает о 30-радусной жаре в течение первой недели сентября. После 9 числа сибиряков ждут колебания температур от +11 до +16 по Цельсию. Подготовиться к дождям советуют 10, 13, 16 сентября, а также в последнюю неделю месяца. Именно в эти дни температура начнет снижаться до +4…+7 °C.