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Адская жара и минимум дождей – какая погода ожидает новосибирцев в сентябре 2022

Сегодня, 13:30
Фото: 1MI

Опубликован прогноз погоды на сентябрь 2022 года в Новосибирске

Сентябрь 2022 года в Новосибирске выдастся жарким и менее дождливым, чем август. Популярные онлайн сервисы погоды сделали свои прогнозы на первый осенний месяц.

День Знаний, 1 сентября, порадует школьников и их родителей теплом до +27…+29 °C. Днем будет ясно и солнечно, а вот вечером может нагрянуть небольшой дождик. Такой прогноз дает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Также по его данным, 2 сентября в Новосибирске ожидается гроза и кратковременный дождь, при этом сохранится жара до +21°C. А 3 числа месяца воздух прогреется до +25, а осадков не предвидится. 

Фото: З-С Гидрометцентр

Сервис Gismeteo сообщает о 30-радусной жаре в течение первой недели сентября. После 9 числа сибиряков ждут колебания температур от +11 до +16 по Цельсию. Подготовиться к дождям советуют 10, 13, 16 сентября, а также в последнюю неделю месяца. Именно в эти дни температура начнет снижаться до +4…+7 °C.

Судя по данным Яндекс.Погоды, в сентябре будет 5 солнечных дней и 17 облачных, но не всегда дождливых. Сильные ливни продлятся 8 дней в месяце. День знаний станет самым жарким – 30 градусов со знаком +. Во второй декаде начнет холодать и заливать дождем город.

#Новосибирская область#Погода#Общество#Новосибирск#Алина Шефер
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