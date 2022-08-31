«Август — это щука»: рыбак из Новосибирска испытал удачу и поймал рыбу-гиганта

Posted 31 августа 2022, 01:34
Published 31 августа 2022, 01:34
Modified 31 августа 2022, 03:57
Updated 31 августа 2022, 03:57
В группе «Рыбалка в Новосибирске» мужчина рассказал, что поймал щуку весом 12 килограммов. Свой улов он запечатлел на камеру и поделился удачей с другими рыбаками.
«Август — это щука. Трофей с прошлой поездки на Обь в Томскую область. Поклёвок очень мало, но размер хороший, основная масса 2-3кг, были и по 5, и по 7, самая тяжелая 12.400!», — поделился новосибирец.
Опытные рыболовы рассказывают, что именно в августе идет самый активный клёв щуки. Это происходит благодаря охлаждению воды, что способствует комфортным условиям для хищной рыбы.
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