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Posted 31 августа 2022, 01:34

Published 31 августа 2022, 01:34

Modified 31 августа 2022, 03:57

Updated 31 августа 2022, 03:57

«Август — это щука»: рыбак из Новосибирска испытал удачу и поймал рыбу-гиганта

31 августа 2022, 01:34

12 килограммовую щуку поймал рыбак из Новосибирска в Томске

Рыбак из Новосибирска Максим Таболин выловил щуку-тяжеловеса. Ловлю он осуществлял в Томской области, о чем поделился в соцсетях.

В группе «Рыбалка в Новосибирске» мужчина рассказал, что поймал щуку весом 12 килограммов. Свой улов он запечатлел на камеру и поделился удачей с другими рыбаками. 

«Август — это щука. Трофей с прошлой поездки на Обь в Томскую область. Поклёвок очень мало, но размер хороший, основная масса 2-3кг, были и по 5, и по 7, самая тяжелая 12.400!», — поделился новосибирец.

Опытные рыболовы рассказывают, что именно в августе идет самый активный клёв щуки. Это происходит благодаря охлаждению воды, что способствует комфортным условиям для хищной рыбы. 

#Эмилия Губарева#Общество#Экология#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Россия
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