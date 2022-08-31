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Автограф умершего президента СССР Горбачёва продают за 3 тысячи в Новосибирске

Сегодня, 12:04
Фото: Авито
В Новосибирске выставили на продажу автограф умершего накануне президента СССР Михаила Горбачёва. Объявление появилось на одном из бесплатных сайтов.

Автор публикации пишет, что изображения с подписью политика сохранились в отличном состоянии. Заказ можно сделать из любой точки страны. 

Если вы хотите забрать автограф лично, то сделать это можно в центре Новосибирска. Стоимость одного автографа составляет 3 тысячи 500 рублей. 

Добавим, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв умер 30 августа. Политик долгое время болел. Из-за недуга он лежал в больнице два года. Горбачёву было 92 года. 

Ранее от острой сердечной недостаточности умер солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов. Эта новость потрясла всех его поклонников. Легенда российской поп-музыки скончался прямо в карете скорой помощи. 

Также в Новосибирске продавали письмо умершего Жириновского с автографом за 50 тысяч рублей. Владимиру Жириновскому было 75 лет. Он попал в больницу 2 февраля 2022 с коронавирусом. Течение болезни осложнил диабет. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Политика#Новосибирская область#2022#Смерть#Новосибирск#Россия
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