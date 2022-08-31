Автор публикации пишет, что изображения с подписью политика сохранились в отличном состоянии. Заказ можно сделать из любой точки страны.
Если вы хотите забрать автограф лично, то сделать это можно в центре Новосибирска. Стоимость одного автографа составляет 3 тысячи 500 рублей.
Добавим, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв умер 30 августа. Политик долгое время болел. Из-за недуга он лежал в больнице два года. Горбачёву было 92 года.
Ранее от острой сердечной недостаточности умер солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов. Эта новость потрясла всех его поклонников. Легенда российской поп-музыки скончался прямо в карете скорой помощи.
Также в Новосибирске продавали письмо умершего Жириновского с автографом за 50 тысяч рублей. Владимиру Жириновскому было 75 лет. Он попал в больницу 2 февраля 2022 с коронавирусом. Течение болезни осложнил диабет.