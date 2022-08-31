До 2026 года в Новосибирской области отремонтируют более 120 школ

Андрей Травников напомнил, что 1 сентября, в День знаний, в Новосибирской области начнут свою работу 5 новых школ – это более 5 тысяч новых мест. 2 школы открываются в Новосибирске, а также в Верх-Туле, Болотном и в городе Купино. «В заделе на различных стадиях проектирования и стройки по области на ближайшие два года находятся 19 школ. Также в регионе стартовала большая программа капитального ремонта, и по ней в работе 25 школ. И строительство, и ремонт осуществляются с привлечением федеральных средств. Но учитывая, что проблема переполненности школ, особенно в Новосибирске, весьма острая, мы каждый год добавляем из областного бюджета средства и на строительство, и на ремонт. Мы поддерживаем проекты капремонта, потому что за счёт умеренных вложений и в более короткие, чем при строительстве, сроки можно создать дополнительные места в существующих школах.