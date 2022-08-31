Получив отказ, он нанес подруге не менее 59 ударов ножом по голове, шее и телу. От полученных травм девушка скончалась на месте. Далее Хижин схватил у погибшей деньги, телефон, ноутбук и уехал автостопом в Кемерово. Там его и задержали.