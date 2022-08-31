Трагедия произошла еще 6 марта 2021 года. Двадцатилетний Федор Хижин вместе со своей 16-летней подругой приняли мефедрон. После этого, по версии СМИ, молодой человек начал требовать у девушки деньги на очередную дозу.
Получив отказ, он нанес подруге не менее 59 ударов ножом по голове, шее и телу. От полученных травм девушка скончалась на месте. Далее Хижин схватил у погибшей деньги, телефон, ноутбук и уехал автостопом в Кемерово. Там его и задержали.
В среду, 31 августа суд Новосибирска назначил обвиняемому 15 лет лишения свободы строгого режима. Кроме того, Хижину дали ограничение свободы на 1 год 4 месяца.
Напомним, что Федор Хижин признал вину частично. Уголовное дело было передано в суд в октябре 2021 года.