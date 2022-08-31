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Фёдор Хижин получил 15 лет колонии за убийство подруги под мефедроном в Новосибирске

Сегодня, 15:31
Фото: 1MI

Молодого парня осудили на 15 лет за убийство подруги под мефедроном в Новосибирске

Суд огласил приговор Федору Хижину, который убил свою подругу под воздействием наркотиков. Молодой человек получил пятнадцать лет колонии, о чем сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Суд

Трагедия произошла еще 6 марта 2021 года. Двадцатилетний Федор Хижин вместе со своей 16-летней подругой приняли мефедрон. После этого, по версии СМИ, молодой человек начал требовать у девушки деньги на очередную дозу. 

Получив отказ, он нанес подруге не менее 59 ударов ножом по голове, шее и телу. От полученных травм девушка скончалась на месте. Далее Хижин схватил у погибшей деньги, телефон, ноутбук и уехал автостопом в Кемерово. Там его и задержали. 

В среду, 31 августа суд Новосибирска назначил обвиняемому 15 лет лишения свободы строгого режима. Кроме того, Хижину дали ограничение свободы на 1 год 4 месяца. 

Напомним, что Федор Хижин признал вину частично.  Уголовное дело было передано в суд в октябре 2021 года. 

#Эмилия Каплунская#Криминал#Суд#Смерть#2022#Новосибирск#Россия
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