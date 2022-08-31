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Гибель собаки под колесами машины в Новосибирске будут расследовать полицейские

Сегодня, 08:52
Фото: АСТ-54

Полиция проверит гибель пса Боба под колесами машины в новосибирском СНТ

Полицейские заинтересовались гибелью собаки под колесами машины после публикации в СМИ. Информацию подтвердили в ГУ МВД по региону.

Все произошло в СНТ «Здоровье» в Советском районе. Бездомный пес, которого любили все местные жители, спокойно спал на дороге. Мимо него проезжал автомобилист-дачник. Мужчина посигналил дворняге, но та не отреагировала. Тогда, на глазах у соседей, водитель намеренно переехал спящего пса. От полученных травм животное скончалось на месте.

После произошедшего соседи хотели написать заявление в полицию, но мужчина их просто запугал. Он грозился судом за оскорбления, а также надсмехался над смертью пса, называя его «это же не человек, а тварь».

Теперь полиция организовала проверку по факту случившегося. Правоохранители установят причины и обстоятельства инцидента. 

Напомним, измученная собака двое суток умирала в капкане живодёра под Новосибирском. К счастью, животное удалось вытащить из капкана. Собаку отвезли в ветклинику. Дальнейшая судьба питомца неизвестна. 

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