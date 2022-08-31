Все произошло в СНТ «Здоровье» в Советском районе. Бездомный пес, которого любили все местные жители, спокойно спал на дороге. Мимо него проезжал автомобилист-дачник. Мужчина посигналил дворняге, но та не отреагировала. Тогда, на глазах у соседей, водитель намеренно переехал спящего пса. От полученных травм животное скончалось на месте.