Госжилинспекция проводит проверку после падения плиты с пятиэтажки в Новосибирске

Напомним, что огромная часть панельного дома рухнула на асфальт. Предположительно, все произошло этой ночью, а обнаружили неприятную находку утром. Пострадавших нет. Дом построили еще в 1963 году. В УК ответили, что будут проводить ремонт разрушенного участка.
Специалистам предстоит установить причины произошедшего, а также выяснить, виновна ли в этом управляющая компания АО «МКС».
Стоит отметить, что обращений в ГЖИ Новосибирской области о плохом состоянии дома или плиты не поступало. Проверка будет проходить на протяжении всего сентября.