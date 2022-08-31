Госжилинспекция проводит проверку после падения плиты с пятиэтажки в Новосибирске

Напомним, что огромная часть панельного дома рухнула на асфальт. Предположительно, все произошло этой ночью, а обнаружили неприятную находку утром. Пострадавших нет. Дом построили еще в 1963 году. В УК ответили, что будут проводить ремонт разрушенного участка.