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Госжилинспекция проводит проверку после падения плиты с пятиэтажки в Новосибирске

Сегодня, 18:32
Фото: atas.info
Государственная жилищная инспекция 31 августа начала свою проверку информации об обрушении плиты с жилого пятиэтажного дома по улице Дмитрия Донского, 37.

Напомним, что огромная часть панельного дома рухнула на асфальт. Предположительно, все произошло этой ночью, а обнаружили неприятную находку утром. Пострадавших нет. Дом построили еще в 1963 году. В УК ответили, что будут проводить ремонт разрушенного участка. 

Специалистам предстоит установить причины произошедшего, а также выяснить, виновна ли в этом управляющая компания АО «МКС». 

Стоит отметить, что обращений в ГЖИ Новосибирской области о плохом состоянии дома или плиты не поступало. Проверка будет проходить на протяжении всего сентября. 

#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск#Город
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