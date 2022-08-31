«Ингосстрах» выплатил 10 млн рублей пострадавшим при взрыве на АГЗС в Новосибирске

На сегодняшний день «Ингосстрах» в полном объеме исполнил свои обязательства: лимит ответственности компании в размере 10 млн рублей по данному случаю полностью исчерпан.
Площадь пожара составила около 1500 кв. м.: в результате пострадало много людей, был причинен ущерб близлежащим домам и автомобилям. В офис «Ингосстраха» в Новосибирске в общей сложности обратились 80 физических лиц, из них 40 человек по возмещению вреда здоровью, 40 – по возмещению вреда имуществу, а также одно юридическое лицо.
Гражданская ответственность владельца АГЗС была застрахована в СПАО «Ингосстрах» по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО). Страховая сумма по договору ОС ОПО была установлена в соответствии с требованиями законодательства и составила 10 млн рублей. Согласно договору при превышении размера страховой суммы в случае предъявления страховщику нескольких заявлений на день первой страховой выплаты в первую очередь удовлетворяются требования потерпевших, связанные с причиненным вредом жизни или здоровью.
В соответствии с Федеральным законом №225 лимит в части возмещения вреда, причиненного здоровью каждого потерпевшего, составляет не более двух миллионов рублей. Лимит возмещения за причиненный вред имуществу каждого потерпевшего физического лица - не более 500 тыс. рублей, юридического лица – не более 750 тыс. рублей. Также законом предусмотрено возмещение вреда, причиненного физическим лицам в результате нарушения условий их жизнедеятельности, – не более 200 тыс. рублей каждому.
В настоящее время согласно законодательству пострадавшие из 2-й и 3-й очереди могут обращаться за выплатами непосредственно к страхователю – компании «Сибгаз», так как лимит ответственности «Ингосстраха» в размере 10 млн рублей полностью исчерпан.
«Случай взрыва на заправке известен каждому новосибирцу, дело до сих пор остается резонансным, - комментирует директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Новосибирской области Дмитрий Шевченко. - Сотрудниками новосибирского филиала «Ингосстраха» была проделана большая работа по оказанию помощи в сборе документов пострадавшим, а начальник отдела по страхованию ответственности филиала принимал участие в работе государственной комиссии по расследованию причин пожара. Выплаты страхового возмещения пострадавшим 1-ой очереди начались после получения Акта технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте и полного комплекта документов необходимых документов от пострадавших. На данный момент работа комиссии завершена, и «Ингосстрах» выполнил свои обязательства по договору в полной мере».