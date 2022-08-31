«Ингосстрах» выплатил 10 млн рублей пострадавшим при взрыве на АГЗС в Новосибирске

«Случай взрыва на заправке известен каждому новосибирцу, дело до сих пор остается резонансным, - комментирует директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Новосибирской области Дмитрий Шевченко. - Сотрудниками новосибирского филиала «Ингосстраха» была проделана большая работа по оказанию помощи в сборе документов пострадавшим, а начальник отдела по страхованию ответственности филиала принимал участие в работе государственной комиссии по расследованию причин пожара. Выплаты страхового возмещения пострадавшим 1-ой очереди начались после получения Акта технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте и полного комплекта документов необходимых документов от пострадавших. На данный момент работа комиссии завершена, и «Ингосстрах» выполнил свои обязательства по договору в полной мере».