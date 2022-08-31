Интимный пирсинг стали делать на 40% чаще в Новосибирске в 2022 году

Больше всего сибиряки прокалывают пупок – 55%, а 22% предпочитают таким образом украсить свой нос. При этом чаще всего для этого приобретают серебряные изделия. Золотые украшения для носа покупают лишь 12%.



Лидирующие позиции заняли брови – спрос Монро и индастриал вырос на 300%, интимных пирсинг – на 40%, губы и пупок стали популярнее на 66% каждый.