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Интимный пирсинг стали делать на 40% чаще в Новосибирске в 2022 году

Сегодня, 14:01
Фото: Студия ТАТУ Кристины Кольт
Жители Новосибирска стали на 40% чаще в 2022 году прокалывать свои интимные места для украшения пирсингом. Информацию предоставили аналитики YouDo и SOKOLOV.

Больше всего сибиряки прокалывают пупок – 55%, а 22% предпочитают таким образом украсить свой нос. При этом чаще всего для этого приобретают серебряные изделия. Золотые украшения для носа покупают лишь 12%.
 
Лидирующие позиции заняли брови – спрос Монро и индастриал вырос на 300%, интимных пирсинг – на 40%, губы и пупок стали популярнее на 66% каждый.

В среднем стоимость покупки украшения новосибирцев составляет – 1500 рублей, а на серебро тратят около 800 рублей. Украшения с бриллиантами покупают лишь 4% любителей пирсинга.

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#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирская область#2022#Новосибирск
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