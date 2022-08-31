Исследование: 58% россиян одобряют работу Государственной думы в текущем году

Более 50% респондентов высоко оценили роль Госдумы и её председателя Вячеслава Володина.
В ходе исследования проводились социологический и экспертный опросы. Соцопрос в рамках исследования провели методом онлайн-анкетирования пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассники» в период с 27 июля по 3 августа 2022 года. Всего в опросе участвовали 2428 респондентов в возрасте от 18 лет. Экспертный опрос прошел 1-9 августа с участием 47 политологов, политтехнологов, социологов, политконсультантов, пишет kp.ru.
По результатам опроса выяснилось, что 58% респондентов оценивают работу Госдумы РФ положительно. При этом положительная оценка выросла на 6 процентных пунктов (п. п.) в сравнении с результатами опроса годичной давности.
Главным достижением Госдумы за последний год опрошенные считают ужесточение ответственности за педофилию (61%), за отождествление действий СССР и нацистской Германии (39%) и за распространение фейков (37%). Также были позитивно отмечены ратификация договоров с ЛНР и ДНР и расширение категории ветеранов боевых действий (по 35%).
Высоко граждане РФ оценивают роль председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина: более половины считают работу спикера значимой. Данный показатель вырос на 6 п. п. по сравнению с аналогичным опросом 2021 года. Вячеслав Володин также возглавил рейтинг представителей Госдумы, которые вызывают наибольшее одобрение и уважение.
Отдельный блок исследования был посвящен непосредственному взаимодействию россиян с Госдумой и публичности законодателей. 79% респондентов оповещены хотя бы об одном источнике информации парламента РФ. Наиболее популярными официальными источниками названы сайт Государственной думы (+8 п. п.), парламентское телевидение «Дума ТВ» (+3 п. п.) и телеграм-канал нижней палаты. Из всех официальных СМИ обеих палат парламента наибольшую узнаваемость в обществе получила «Дума ТВ».
Адвокат, директор Института развития правового общества Дарья Гладыш выразила мнение, что показатели оценки гражданами влиятельности Госдумы за последний год существенно выросли. Это произошло на фоне общей консолидации общества и роста поддержки власти после начала спецоперации России на Украине.